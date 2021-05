Resultaatverbetering voor Eurocommercial Properties

(ABM FN-Dow Jones) Eurocommercial Properties heeft in het afgelopen kwartaal een hoger resultaat geboekt dan een jaar eerder. Dit bleek vrijdag uit het kwartaalbericht van het vastgoedbedrijf



Het directe resultaat daalde in de drie maanden tot en met maart van dit jaar van 29,2 miljoen naar 24,8 miljoen euro of 0,50 euro per aandeel. Deze daling schreef het concern toe aan verleende huurkortingen in het kader van de coronacrisis.

Het indirect resultaat liet wel een stijging zien. Over de eerste drie maanden van 2020 was er nog sprake van een negatief resultaat van 12,3 miljoen euro, terwijl in het afgelopen kwartaal een positief resultaat van 12,7 miljoen euro of 0,26 euro per aandeel werd geboekt.

Het totaalresultaat kwam uit op 37,5 miljoen euro tegen 16,9 miljoen een jaar eerder en dat staat gelijk aan 0,76 euro per aandeel tegen 0,34 euro per aandeel vorig jaar.

Eurcommercial haalde 73 procent van de huren op in het eerste kwartaal. Over de 59 huurcontracten die werden afgesloten of verlengd wist het vastgoedbedrijf de huren met 9,4 procent te verhogen. De bruto huurinkomsten bedroegen eind maart 52,2 miljoen euro tegen 51,5 miljoen euro vorig jaar.

De EPRA-leegstand bedroeg eind maart 1,5 procent tegen 1,6 procent ultimo december.

De koers van het aandeel Eurocommercial Properties sloot donderdag op een groen Damrak 2,2 procent hoger op 21,72 euro.