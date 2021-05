Siemens verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens heeft in tweede kwartaal van het gebroken boekjaar de resultaten zien verbeteren en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek uit een kwartaalrapportage van het Duitse bedrijf. De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 652 naar 2,3 miljard euro. Dit was volgens het bedrijf te danken aan de prestaties van de industriële activiteiten en de verkoop van Flender, dat mechanische en elektrische aandrijfsystemen ontwikkelt. Siemens sloot in maart van dit jaar de verkoop van de Flender-activiteiten af aan investeringsmaatschappij Carlyle Group Inc. en dat leverde een boekwinst op van 900 miljoen euro. De EBITDA steeg van 1,6 miljard naar 2,1 miljard euro, met een bijbehorende marge van 15,1 procent. De omzet steeg van 13,8 miljard naar 14,7 miljard euro, terwijl de orders van 14,7 miljard naar 15,9 miljard euro gingen. Daarmee boekte het bedrijf betere cijfers dan verwacht. De consensus rekende aanvankelijk op een nettowinst 1,6 miljard, een omzet van 14,1 miljard en een orderportefeuille van 15,1 miljard. Outlook Siemens verhoogde de outlook voor het boekjaar dat eindigt op 30 september 2021. Het verwacht nu een nettowinst van 5,7 miljard tot 6,2 miljard euro in plaats van 5 miljard tot 5,5 miljard zoals eerder aangegeven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.