Aperam presteert fors beter dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Aperam heeft in het eerste kwartaal duidelijk betere dan voorziene resultaten weten te boeken. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de roestvrijstaalfabrikant. “Ik ben er trots op het beste kwartaal in de geschiedenis van Aperam te kunnen rapporteren”, stelde CEO Timoteo Di Maulo in een toelichting op de cijfers. De aangepaste EBITDA steeg op kwartaalbasis van 109 miljoen naar 175 miljoen euro. De consensus rekende op een gemiddelde aangepaste EBITDA van 147 miljoen euro. De consensusverwachtingen liepen overigens uiteen van 125 tot 169 miljoen euro. De nettowinst steeg op kwartaalbasis van 101 miljoen naar 116 miljoen euro. Per aandeel kwam de winst op 1,45 euro uit, tegenover 1,26 euro per aandeel een kwartaal eerder. De kasstroom uit operaties bleef op kwartaalbasis 106 miljoen euro. De vrije kasstroom kwam op 58 miljoen euro uit, tegenover 88 miljoen een kwartaal eerder. De nettoschuld ging van 67 miljoen euro eind december naar 56 miljoen eind maart. Outlook Voor het tweede kwartaal rekent Aperam op een stijging van de aangepaste EBITDA op kwartaalbasis, terwijl de nettoschuld iets zal dalen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

