UniCredit schrijft weer zwarte cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Italiaanse bank UniCredit heeft over het eerste kwartaal van dit jaar weer zwarte cijfers geschreven door een sterke handel en minder voorzieningen. Dit maakte de bank dionderdag bekend. De nettowinst van de bank kwam over de eerste drie maanden van dit jaar uit op 887 miljoen euro tegen een verlies van 2,71 miljard euro een jaar eerder. Toen was er sprake van een stevige post voorzieningen. Over de eerste drie maanden van dit jaar viel deze 87 provent terug. De inkomsten stegen met 7,9 procent naar 4,69 miljard euro, de handelsinkomsten van 173 miljoen euro naar 639 miljoen euro. Samen met een stijging van 4,3 procent in fees, wist UniCredit de daling in de nettorentebaten te hoofd te bieden. Analisten zaten er naast. Zij hadden vooraf rekening gehouden met een kwartaalwinst van 413 miljoen euro en een omzet 4,28 miljoen euro. outlook De bank verwacht dat de omzet dit jaar uitkomt op het niveau van de consensus, waarin nu rekening wordt gehouden met circa 17,1 miljard euro, en de kosten uitkomen op het peil van 2019. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.