Groot verlies voor Air France-KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft door de coronacrisis een groot verlies geleden in het eerste kwartaal van 2021 en voorziet ook voor het lopende tweede kwartaal veel uitdagingen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

De omzet van Air France-KLM daalde op jaarbasis met 57 procent naar 2,2 miljard euro. Er werden ruim 73 procent minder passagiers vervoerd in het afgelopen kwartaal.

Bij KLM daalde de omzet in het afgelopen kwartaal met bijna 57 procent tot 930 miljoen euro. Air France behaalde een 56 procent lagere omzet van krap 1,3 miljard euro.

Air France-KLM kwam zo uit op een operationeel verlies van 1,2 miljard euro, een verdere verslechtering ten opzichte van het verlies van 815 miljoen euro een jaar eerder. En netto leed de maatschappij een verlies van 1,5 miljard euro, hetgeen een verbetering betekende ten opzichte van het verlies van 1,8 miljard euro een jaar eerder, maar wel een stuk slechter dan de inschatting van analisten vooraf.

Voor het eerste kwartaal rekenden analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus gemiddeld op een omzet van 2,0 miljard euro. Dit zou een operationeel verlies opleveren van 1,3 miljard euro, dachten de analisten, en een nettoverlies van 1,2 miljard euro.

Outlook

Air France-KLM verwacht dat het begin van het tweede kwartaal vergelijkbaar zal zijn als de ontwikkelingen in het eerste kwartaal, waarbij klanten vooral naar de korte termijn kijken. Belangrijk is de uitrol van vaccins, zo benadrukte de luchtvaarder opnieuw. De binnenlandse vraag in de VS, waar de uitrol voorspoedig verloopt, trekt snel aan, zo ziet Air France-KLM.

De luchtvaarder verwacht in het tweede kwartaal op een capaciteit van 50 procent van de totale capaciteit in 2019 te kunnen vliegen. Afhankelijk van de vooruitgang in de uitrol van vaccins in Europa zal Air France-KLM de capaciteit verder opschroeven.

Eind maart had Air France-KLM een nettoschuld van 12,6 miljard euro, circa 1,5 miljard euro meer dan een jaar terug.

Verder had het luchtvaartconcern eind maart voor 8,5 miljard euro aan liquiditeiten en kredietlijnen. Dit was in december 2020 nog 9,8 miljard euro.