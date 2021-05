ConocoPhillips boekt winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ConocoPhillips was in het eerste kwartaal van 2021 weer winst kunnen boeken, en deed het veel beter dan verwacht. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse olieconcern. In het eerste kwartaal van 2021 wist het bedrijf een winst van 1,0 miljard dollar, ofwel 0,75 dollar per aandeel te boeken. Een jaar eerder was dit nog een verlies van 1,7 miljard, ofwel 1,60 dollar per aandeel. Op aangepaste basis kwam de winst op 0,9 miljard uit, ofwel 0,69 dollar per aandeel, tegenover 0,5 miljard een jaar eerder. De omzet steeg van 4,8 naar 10,56 miljard dollar. Daarmee deed het olieconcern het ook veel beter dan verwacht De consensus hadden een aangepaste winst van 0,54 dollar per aandeel gerekend op een omzet van 8,6 miljard dollar. ConocoPhillips kondigde een kwartaaldividend van 0,43 dollar aan, dat op 1 juni uitbetaald zal worden. Het bedrijf gaf geen concrete outlook voor het hele boekjaar. Wel is ConocoPhillips van plan om zijn brutoschuld met 5 miljard dollar te verlagen. Verder denkt het bedrijf in het tweede kwartaal tussen de 1,5 en 1,54 miljoen vaten olie te produceren dankzij betere seizoensomstandigheden in Europa en Azië. In de voorbeurshandel op Wall Street steeg het aandeel ConocoPhillips dinsdag 2 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

