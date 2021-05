Beursblik: ING verhoogt koersdoel Besi aanzienlijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 75,00 naar 90,00 euro bij handhaving van het koopadvies. In de cijfers over het eerste kwartaal, zag ING dat de opleving in de halfgeleiderindustrie in volle gang is. De orderintake van Besi in het eerste kwartaal lag met 327 miljoen euro ruim 35 procent hoger dan het vorige recordaantal orders in de eerste drie maanden van 2017. ING verwacht dat de sterke ordergroei zal aanhouden, gezien het wereldwijde tekort aan productiecapaciteit in de halfgeleiderindustrie en enkele sterke seculaire groeiaanjagers. ING verhoogde de ramingen opnieuw significant. "We zijn van mening dat de sterke outlook nog niet volledig is ingeprijsd", aldus analist Marc Hesselink. Het aandeel Besi koerste dinsdagochtend 2,9 procent lager op 64,70 euro. Het aandeel noteert vandaag wel ex-dividend. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.