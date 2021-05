Meer winst voor Saudi Aramco Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Saudi Aramco heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer winst weten te boeken, nadat het olieconcern wist te profiteren van de opgelopen olieprijs, maar ook een verbeterd economisch klimaat. Dit bleek dinsdag uit het kwartaalbericht van het bedrijf. Over de eerste drie maanden van dit jaar kwam de nettowinst uit op 21,3 miljard dollar tegen 16,7 miljard een jaar eerder. De olieproductie kwam uit op 11,5 miljoen vaten per dag tegen 8,6 miljoen vaten olie over het eerste kwartaal van 2020. De omzet steeg met 20,6 procent naar omgerekend 72,6 miljard dollar. Over het eerste kwartaal keert het Saoedische bedrijf 18,8 miljard dollar aan dividend uit. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

