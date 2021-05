Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het koersdoel voor Signify verhoogd van 45,00 naar 57,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens Berenberg is Signify het jaar goed gestart, met een positieve groei en aantrekkende marges. De zwakke vergelijkingsbasis voor het tweede kwartaal en het huidige economische herstel zouden een verdere versnelling van de groei kunnen betekenen voor Signify, hetgeen ook op te maken viel uit de outlook, die optimistischer was dan waar de consensus op rekende. Signify realiseerde in het eerste kwartaal een vrije kasstroom die bijna gelijk is aan 3 procent van de huidige marktwaarde, aldus de analisten. Verder bleek Berenberg onder de indruk van het werkkapitaal. In combinatie met hogere ramingen voor de marges kwam Berenberg tot een hoger koersdoel. Het aandeel Signify sloot maandag op 47,55 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

