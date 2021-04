Corbion verhoogt outlook 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Corbion is 2021 op autonome basis goed gestart en werd optimistischer over de rest van het jaar. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalupdate van Corbion. CEO Olivier Rigaud sprak van een sterke jaarstart. Hij verwacht dat de autonome groei in alle drie de divisies dit jaar sterk blijft. "We verwachten nu een autonome omzetgroei voor onze kernactiviteiten van 7 tot 10 procent, boven onze meerjarige outlook", aldus de topman. Voor het lopende boekjaar werd eerder nog uitgegaan van een autonome omzetgroei bij de kernactiviteiten van 4 tot 7 procent. De EBITDA-marge zal dit jaar meer dan 15 procent bedragen. In 2025 en de jaren daarna zal de marge zelfs meer dan 17 procent zijn, gaf Corbion eerder al aan. De omzet van Corbion kwam afgelopen kwartaal uit op 252 miljoen euro, een daling van 1,9 procent. Autonoom was er evenwel sprake van een stijging met 9,5 procent. De aangepaste EBITDA ging van 44,4 naar 43,9 miljoen euro, maar steeg autonoom wel met 14,0 procent. De marge liep op van 17,3 naar 17,5 procent. Operationeel verdubbelde de winst ruimschoots, van 27,4 naar 58,8 miljoen euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

