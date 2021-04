Groei hygiënetak niet voldoende voor Reckitt Benckiser Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Reckitt Benckiser heeft de omzet in het eerste kwartaal licht zien dalen, ondanks de goede resultaten van de hygiënetak door de coronacrisis. Dit bleek woensdag uit cijfers van het bedrijf. Bij de hygiënetak steeg de omzet met 21 procent. Bij Health en Nutrition daalde de omzet echter met 16 en 12 procent. Hierdoor kwam de totale omzet 1,1 procent lager uit op 3,5 miljard Britse pond. Op vergelijkbare basis steeg de omzet overigens met 4,1 procent. Ook hier was de hygiënetak de sterkhouder. Reckitt Benckiser herhaalde woensdag de outlook voor 2021. "We blijven op schema om onze doelen voor de middellange termijn te halen", aldus het bedrijf. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

