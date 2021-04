Beursblik: UBS geeft koopadvies voor WDP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) UBS is maandag begonnen met het volgen van WDP met een koopadvies en een koersdoel van 35,00 euro. Analist Charles Boissier benadrukte de snelle van e-commerce, waarvan WDP als logistiekvastgoedinvesteerder profiteert. Voor de komende drie jaren rekent UBS op een winstmarge van 29 procent, waarbij de vergelijkbare huurgroei naar 2,5 procent per jaar zal stijgen in de komende vijf jaar. Dat was in de afgelopen vijf jaar slechts 0,4 procent per jaar. Het rendement op het eigen vermogen schat UBS voor WDP in op 21,1 procent, wat vele meer is dat het sectorgemiddelde. Ook biedt WDP een aantrekkelijke dividendrendement van circa 3,5 procent, aldus de Zwitserse bank. Volgens Boissier is de markt dan ook te voorzichtig gestemd over WDP. Het aandeel WDP steeg maandag 0,4 procent naar 30,00 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

