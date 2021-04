Daimler verhoogt outlook na forse winststijging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Daimler

(ABM FN-Dow Jones) Daimler heeft vrijdag de margedoelstellingen voor de Mercedes-Benz- en de Mobility-divisie verhoogd, nadat de winst en omzet aantrokken in het eerste kwartaal. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Duitse autobouwer. In het afgelopen kwartaal steeg de nettowinst van 168 miljoen euro vorig jaar naar 4,4 miljard euro. De omzet steeg met 10 procent tot 41,0 miljard euro. Daimler profiteerde naar eigen zeggen van rugwind in China, een sterke productmix en gunstige prijzen. Daimler bevestigde de voorlopige cijfers van eerder deze maand met een EBIT van 5,75 miljard euro en een aangepaste EBIT van 4,97 miljard euro. Daimler verhoogde wel de margeoutlook voor dit jaar voor Mercedes-Benz Cars & Vans en de Mobility-divisie. De autobouwer mikt op een aangepast rendement op de omzet van 10 tot 12 procent voor Mercedes-Benz, waar eerder nog werd gemikt op 8 tot 10 procent. Voor de Mobility-divisie wordt gerekend op een marge van 14 tot 15 procent tegen 12 tot 13 procent in een eerdere raming. Voor de tak vrachtwagens en bussen wordt een rendement verwacht van 6 tot 7 procent. Voor heel 2021 verwacht Daimler onverminderd dat de omzet, verkopenaantallen en EBIT "significant" boven het niveau van vorig jaar uitkomen. Daimler merkte wel op dat het tekort aan halfgeleiders de fabrikant afgelopen kwartaal parten speelde, en dat dit tekort ook de omzet in het tweede kwartaal zal beïnvloeden. Er wordt door Daimler "op wat herstel" in het het derde en vierde kwartaal gerekend. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

