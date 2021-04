Beursblik: Degroof verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 270,00 naar 320,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Na de kwartaalcijfers eerder deze week, waarin ASMI een hogere dan verwachte brutomarge en EBIT-marge toonde, besloot analist Michael Roeg om zijn taxaties voor 2021 en 2022 met meer dan 20 procent te verhogen. Voor dit jaar rekent Roeg op een omzet van krap 1,6 miljard euro met een winst per aandeel van 8,37 euro waarvan 2,50 euro als dividend zal worden uitgekeerd. Voor 2022 ziet de analist de omzet stijgen naar 1,75 miljard euro met een winst per aandeel van 9,24 euro. Daarvan zal ASMI volgens Degroof een dividend uitkeren van 2,75 euro. Het aandeel ASMI handelde donderdagmiddag 2,1 procent hoger op 256,60 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

