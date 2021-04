Omzet en winst Verizon stijgen. Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Verizon

(ABM FN-Dow Jones) Verizon heeft in het eerste kwartaal van 2021 meer omzet en winst geboekt, maar verloor wel mobiele abonnees bij de telefonietak. Dat bleek woensdag bij de publicatie van de cijfers van het Amerikaanse telecombedrijf. CEO Hans Vestberg sprak van een "uitstekende start" van 2021. Daarbij wees hij op de felle concurrentie die het telecombedrijf ondervond. De nettowinst steeg met 25 procent tot 5,4 miljard dollar, of van 1,00 dollar tot 1,27 dollar per aandeel. Het aangepaste winstcijfer was 1,31 dollar, tegen een gemiddelde analistenverwachting van 1,29 dollar. De operationele omzet steeg met 4 procent naar 32,9 miljard dollar. Analisten zaten hier met hun ramingen iets onder. De inkomsten uit media stegen met ruim 10 procent tot 1,9 miljard dollar. Outlook Verizon voorziet in 2021 een aangepaste winst per aandeel van 5,00 tot 5,15 dollar. Dit komt overeen met de consensusverwachting van 5,07 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

