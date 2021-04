Beursupdate: ASML trekt de kar in AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend hoger. Rond de klok van half twaalf won de AEX 0,9 procent op 706,17 punten.

De koersstijging viel met name toe te schrijven aan indexzwaargewicht ASML, dat vanochtend met cijfers kwam. Vooral een forse outlookverhoging in Veldhoven werd positief ontvangen.

Elders in Europa waren de winsten bescheiden, nadat er op dinsdag nog sprake was van de grootste koersdalingen in vier maanden. Strategen van Deutsche Bank merkten op dat de mondiale coronabesmettingen op het hoogste punt staan sinds het begin van de crisis. Vooral in India zijn de problemen groot, waar het gehele gezondheidsstelsel op omvallen staat, aldus de strategen. Ook in Japan neemt het aantal besmettingen fors toe.

"Beleggers prijzen de risico's in dat deze besmettingscijfers een normalisering van de economie in de weg staan, ondanks dat er momenteel gevaccineerd wordt", aldus Deutsche Bank. "Diverse landen staan op het punt nieuwe restricties in te voeren."

In Nederland werden juist enkele maatregelen versoepeld. Zo wordt aan het einde van deze maand de avondklok geschrapt en mogen terrassen weer open van twaalf tot zes uur.

Investment manager Simon Wiersma van ING maakt zich geen zorgen over de plotselinge koersval van dinsdag. "Even wat winstnemingen, na een lange periode van bijna alleen maar stijgende koersen, is naar onze mening alleen maar gezond. De economische groei komt er echt wel, net als het winstherstel bij bedrijven", aldus Wiersma. "Beleggers waren misschien alleen een beetje te ver op de muziek vooruit gelopen. Voor de nieuwe beleggers is het een mooi leermoment."

Het muntpaar euro/dollar noteerde daarnaast vanochtend stabiel op 1,2028. De olieprijzen daalden met ruim een procent.

Naast het cijfergeweld hebben beleggers vandaag ook oog voor de wekelijkse Amerikaanse hypotheekaanvragen. Vanochtend bleken de Britse consumentenprijzen in maart met 0,3 procent te zijn gestegen op maandbasis, terwijl de producentenprijzen met 0,5 procent aantrokken.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen trok indexzwaargewicht ASML de kar na zeer positief ontvangen cijfers en een stevige outlookverhoging. ASML verhoogde de verwachting voor de omzetgroei in 2021 van 12 naar liefst 30 procent. "Een enorme meevaller", zo oordeelde Kempen. Het aandeel won 4,3 procent. Sectorgenoot ASM boekte een meer bescheiden winst van 0,6 procent. Ook over de cijfers van ASMI waren analisten te spreken.

Ook de cijfers van Heineken konden op applaus rekenen. De bierbrouwer steeg 3,7 procent. Jefferies sprak van een goede jaarstart en Degroof Petercam zag ruimte om het koersdoel te verhogen van 85,00 naar 88,00 euro, maar handhaafde het Reduceren advies.

AkzoNobel won 0,8 procent na cijfers, na sterke prestaties volgens JPMorgan Cazenove. Ook voor AkzoNobel verhoogde Degroof het koersdoel, van 92,00 naar 105,00 euro. Randstad leverde 2,0 procent in na een kwartaalupdate, maar de uitzender overtrof wel de verwachtingen van analisten. Volgens Jefferies waren er verder weinig verrassingen.

Just Eat Takeaway.com was de dissonant in de AEX met een verlies van 4,1 procent. De Financial Times meldde dat Uber een aanvalspoging gaat ondernemen op de dominante positie van de maaltijdbezorger op de Duitse markt. In reactie op de berichtgeving liet topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway.com weten "concurrentie altijd te verwelkomen" en dat de Nederlandse maaltijdbezorger "enorm goedkoop" is in Duitsland.

In de AMX won Air France-KLM 3,4 procent. Galapagos klom 1,1 procent. Vopak sloot de rij met een verlies van 5,3 procent. Jefferies merkte op dat Vopak in het eerste kwartaal lager dan voorziene resultaten heeft geboekt als gevolg van de winterstorm in Texas.

Bij de smallcaps steeg Van Lanschot 1,1 procent en daalde Acomo 1,6 procent.