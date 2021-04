Beursblik: Randstad verrast Jefferies niet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Randstad heeft in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan de analistenconsensus, maar wist Jefferies niet te verrassen. Dit bleek woensdag uit een analyse van de zakenbank. Randstad behaalde in het eerste kwartaal een aangepast operationeel resultaat (EBITA) van 202 miljoen euro. Dat was meer dan analisten gemiddeld hadden voorzien, maar wel onder de verwachting van 210 miljoen euro van Jefferies. Daarbij merkte Jefferies op dat dit de markt nog wel eens licht zou kunnen teleurstellen, daar sectorgenoten als Hays, Page en Manpower de gang van zaken de laatste twee weken stevig zagen opveren. Jefferies wees ook op de autonome omzetgroei van 6,4 procent, die duidelijk boven de door de consensus verwachte 3,9 procent lag, terwijl Jefferies het vooraf op 6,5 procent hield. De bank schat in dat de cijfers over het eerste kwartaal geen wijzigingen in de analistenramingen tot gevolg hebben. Jefferies heeft het advies voor het aandeel Randstad op Underperform staan met een koersdoel van 45,00 euro. Het aandeel Randstad sloot dinsdag op een rood Damrak 0,9 procent lager op 62,42 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

