Valuta: euro in de lift door kleiner renteverschil met VS

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag flink boven de 1,20 dollar nu het verschil tussen de lange rente van de Verenigde Staten en de eurozone kleiner is geworden. "De lange rente van de Verenigde Staten is gedaald naar 1,60 procent, terwijl de lange rente van de muntunie op niveau blijft en dat zette de euro hoger", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Voor de eurokoers is donderdag een belangrijke dag met het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op de agenda en waarbij voorzitter Christine Lagarde eenduidigheid moet betrachten", aldus Van der Meer. De handelaar van Ebury schreef de stijging van het Britse pond ten opzichte van de dollar dinsdag vooral toe aan de zwakte van de dollar. Ten opzichte van de euro signaleerde Van der Meer eerder juist wel kracht vanuit de Britse munt. "De Britse werkloosheid over februari kwam daarbij uit op 4,9 procent en dat was beter dan verwacht", aldus Van der Meer. De Duitse producentenprijzen lieten ook over een maart op jaarbasis een stevige plus zien, waarmee de opwaartse trend werd voortgezet. Voor vandaag staan er verder geen macro-economische data en prominente sprekers op de agenda. De euro noteerde dinsdag 0,3 procent hoger op 1,2068 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8628 Britse pond. Het Britse pond noteerde dinsdag vlak op 1,3989 dollar. De dollar noteerde 0,2 procent lager op 6,4963 Chinese yuan. De dollar steeg vandaag 0,3 procent en noteerde daarmee op 108,4675 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

