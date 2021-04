Update: Spetterend beursdebuut voor Allfunds Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Allfunds Group heeft vrijdag zijn debuut op de Amsterdamse beurs gemaakt en wist bij opening ruim elf procent te stijgen. De beursgang werd geprijsd op 11,50 euro per aandeel, waarmee de beurswaarde uitkomt op 7,2 miljard euro. Allfunds, een zogeheten B2B WealthTech platform, mikte aanvankelijk op 10,50 tot 12,00 euro per aandeel, wat een marktkapitalisatie zou betekenen van 6,6 miljard tot 7,6 miljard euro. Het aandeel opende op 12,65 euro. Inmiddels is de koers zelfs gestegen naar 13,53 euro. Update: om nieuwste koers toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

