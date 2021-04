Beursblik: Degroof Petercam haalt Accell van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft Accell Group van zijn lijst met favoriete aandelen in de Benelux gehaald en het advies verlaagd van Kopen naar Houden, na een koersstijging van ruim 60 procent. Dit bleek maandag uit een rapport. Het koersdoel voor Accell blijft 42,00 euro, maar de koers is daar inmiddels overheen gegaan. De analisten blijven positief over de vooruitzichten voor de markt voor fietsen en e-bikes en een margeverbetering bij Accell. Op korte termijn kunnen leveringsproblemen van onderdelen en de sluiting van fietsenwinkels door de coronacrisis wel zorgen voor onzekerheden, waarschuwde analist Frank Claassen. De analisten hadden Accell in de tweede helft van vorig jaar een koopadvies gegeven, omdat de koers niet reflecteerde hoe het bedrijf profiteerde van de coronapandemie. Sindsdien is het aandeel onder andere ontdekt door duurzame beleggers en steeg het meer dan 60 procent. Het aandeel Accell stond maandag 0,2 procent lager op 42,60 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

