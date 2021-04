Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway verhoogd van 145,00 naar 150,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank, waarin het koersdoel voor concurrent Delivery Hero ook met 5 euro omhoog ging naar 165,00 euro.

Met het nieuwe koersdoel van 150,00 euro is er voor Just Eat Takeaway een opwaarts potentieel van meer dan 60 procent, benadrukten de analisten van Bank of America.

De bank is te spreken over de progressie die Just Eat Takeaway boekt in het Verenigd Koninkrijk. En dat terwijl de herstelplannen zich nog altijd maar in een vroeg stadium bevinden, benadrukten de analisten.

Ook zal Just Eat Takeaway weten te profiteren als concurrenten door regelgeving gedwongen worden om hun bezorgers beter te belonen of in dienst moeten nemen. Hierdoor zal het marktaandeel van Just Eat Takeaway stijgen, is de verwachting.

Het aandeel Just Eat Takeaway steeg maandag 0,6 procent naar 91,58 euro.