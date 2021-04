ABN Amro moet bijna half miljard betalen in anti-witwaszaak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO moet 480 miljoen euro betalen in een schikking met het Openbaar Ministerie voor het onvoldoende naleven van regels tegen witwassen en financiële criminaliteit. Dat maakte de bank maandag bekend. De schikking betreft een boete van 300 miljoen euro en een ontneming van winsten van 180 miljoen euro. De verliespost van 480 miljoen euro wordt genomen in het eerste kwartaal en zal leiden tot een negatief nettoresultaat over dat kwartaal. Door de vrijval van eerder genomen voorzieningen blijft het verlies beperkt, merkte de bank op. Tegelijk meldde Danse Bank maandag dat CEO Chris Vogelzang, oud-medewerker van ABN AMRO, de Deense bank verlaat vanwege het witwasschandaal ABN AMRO. Ook Gerrit Zalm vertrekt bij de Board van Danske Bank. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

