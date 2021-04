Video: Waar zitten we in de cyclus? Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) De AEX bereikte afgelopen weken eindelijk een nieuwe recordstand, terwijl Europa nog in een recessie zit. Geeft dat te denken? Ondanks wat aandachtspunten is een goudlokje (goldilocks) scenario de aankomende periode aannemelijk. Hierdoor blijft ABN AMRO positief over aandelen. Klik hier voor: Waar zitten we in de cyclus? ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.