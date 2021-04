Sterk eerste kwartaal L'Oreal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) L'Oreal heeft in het eerste kwartaal van 2021 een hogere omzet behaald. Dit meldde het Franse cosmeticaconcern donderdag nabeurs. "Ondanks de gezondheidscrisis en de bijbehorende maatregelen in sommige landen, met name in West-Europa, wist de markt voor cosmeticaproducten verder te herstellen", aldus CEO Jean-Paul Agon. In de verslagperiode steeg de omzet met 5,4 procent naar 7,61 miljard euro. Bij constante wisselkoersen was de omzetgroei 11,5 procent en op vergelijkbare basis stegen de opbrengsten met 10,2 procent. L'Oreal wees op de "opmerkelijke" dubbelcijferige groei bij de divisies Professional Products, L'Oréal Luxe en Active Cosmetics. Daarnaast was in alle geografische zones sprake van groei, uitgezonderd West-Europa. In de regio Asia Pacific steeg de omzet met 23,8 procent, met name dankzij de groei van bijna 38 procent in China. De online-omzet van L'Oreal steeg in het eerste kwartaal met 47,2 procent en was goed voor bijna 27 procent van de totale omzet van het concern. Het aandeel L'Oreal sloot donderdag 1,1 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.