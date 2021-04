Heineken koploper in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,2 procent tot 713,80 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,8 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,4 procent.

Bij de start van de handelsdag was sprake van lichte koersdruk, na een overwegend lager slot op Wall Street, nadat het Beige Book van de Federal Reserve sprak van een gematigd tempo van economische groei dit voorjaar, maar een lichte stijging van de inflatie voorspelde voor 2021.

Investmentmanager Simon Wiersma van ING merkte op dat de cijfers van de Amerikaanse banken Goldman Sachs, JPMorgan en Wells Fargo woensdag de verwachtingen van analisten ruimschoots overtroffen. ‘So far, so good’ dus, wat betreft de start van het kwartaalcijferseizoen, zei Wiersma.

"Op de obligatiemarkt liepen de rentes over een breed front op", vervolgde Wiersma. "En als alles straks weer 'normaal' is, is die beweging niet tegen te houden. Ook niet door de Europese centrale bank met haar opkoopprogramma. Bij een sterk economisch herstel en oplopende inflatie(verwachtingen) hoort nu eenmaal een hogere prijs van geld: een hogere rente dus", zei de investmentmanager.

Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management sprak woensdag van een matte handelsdag, waarbij sterke Amerikaanse cijfers op de Europese aandelenmarkten nauwelijks effect sorteerden, terwijl sectoren stuivertje wisselden. "Vandaag staan de chipaandelen licht onder druk en morgen staan ze weer hoger", zei Schutte.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Franse en Duitse consumentenprijzen in maart duidelijk harder zijn gestegen dan in februari.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week onverwacht is gedaald, de detailhandelsverkopen in maart fors zijn toegenomen en de New York fed index en Philly Fed index in april zijn gestegen.

Tevens werd bekend dat de industriële productie in de VS in maart weer is gestegen, terwijl het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in april steeg en de Amerikaanse bedrijfsvoorraden in februari harder zijn gestegen dan in de voorgaande maand.

Naast deze macrocijfers waren er ook vandaag weer een trits Amerikaanse bedrijven dat de boeken opende. Per saldo reageerden de koersen goed. Bank of America steeg 0,3 procent, BlackRock 2,5 procent en UnitedHealth won na een outlookverhoging zelfs 3,6 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1962. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1984 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1978 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,1 procent lager.

Stijgers en dalers



In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 11 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Heieneken met een winst van 1,9 procent. In Brussel was concurrent AB InBev de uitblinker na een positief analistenrapport van Barclays.



AkzoNobel en Philips volgden Heineken met winsten van respectievelijk 1,5 procent en 1,3 procent. Credit Suisse verhoogde het koersdoel van AkzoNobel naar 107,00 euro.

Royal Dutch Shell heeft zijn aandeelhouders gevraagd zich uit te spreken over de strategie van het bedrijf voor een energietransitie. Het aandeel verloor 0,9 procent. Woensdag was Shell nog de uitblinker.

Aegon was met een verlies van 2,5 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen, Besi verloor tevens 2,5 procent en ArcelorMittal daalde 2,1 procent.

In de AMX ging Fagron aan kop met een winst van 1,8 procent. OCI steeg 1,2 procent, terwijl Aalberts 1,3 procent won. AMG bungelde onderaan met een verlies van 2,9 procent. Galapagos daalde 2,2 procent en Aperam verloor eveneens 2,2 procent.

In de AScX verloor Avantium 4,1 procent. Avantium haalde 28 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe aandelen. De nieuwe aandelen werden geplaatst tegen een korting van ongeveer 8 procent. Toch was Degroof Petercam te spreken over de emissie en verhoogde het koersdoel.

B&S steeg 1,8 procent, na een update in aanloop naar zijn beleggersdag vanmiddag. Het bedrijf verwacht in de komende jaren een omzetgroei in combinatie met een oplopende marge.

Cijfers van vastgoedfonds NSI kregen met een daling van 0,3 procent een lauw ontvangst. Het lokaal genoteerde RoodMicrotec steeg 2,3 procent na cijfers.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,8 procent hoger op 4.159,26 punten. De Dow Jones index steeg 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,0 procent in het groen.