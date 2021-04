John Reichardt tijdelijk CFO Volksbank Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Volksbank

(ABM FN-Dow Jones) De Volksbank heeft John Reichardt benoemd tot Chief Financial Officer ad interim. Dit meldde de bank donderdagavond. Reichardt is met ingang van 15 april 2021 in die rol benoemd. Het betreft slechts een tijdelijke benoeming. "De procedure voor de vaste invulling van de CFO-positie loopt", zei de bank. Reichardt was tot voor kort Chief Risk Officer bij BNG Bank. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

