Turkse centrale bank houdt rente stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse centrale bank heeft donderdagmiddag de beleidsrente op 19 procent laten staan, na de verhoging in maart. In maart ging de rente nog omhoog van 17 naar 19 procent. De markt ging ook niet uit van een rentewijziging vandaag. Het was het eerste rentebesluit van de nieuwe voorzitter Sahap Kavcioglu, die eind vorig maand werd benoemd als opvolger van Naci Agbal, door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Volgens Rabobank werd Agbal weggestuurd na een nieuwe renteverhoging die bedoeld was om de stijgende inflatie in toom te houden. Hij was pas enkele maanden in dienst. Kavcioglu, de vierde nieuwe topman van de centrale bank van Turkije sinds 2019, deelt met Erdogan de onorthodoxe monetaire visie dat een hogere beleidsrente leidt tot meer inflatie. Voorafgaand aan het rentebesluit zeiden marktvolgers al dat de nieuwe voorzitter de rente bij zijn eerste optreden niet zou durven verlagen, omdat de koers van de lira dan zou kelderen. De inflatie in Turkije versnelde in maart. De consumentenprijsindex liet een prijsstijging zien van 16 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

