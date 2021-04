Beursblik: plannen TSMC positief voor toeleveranciers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De belangrijkste boodschap van TSMC is dat het de investeringen vlot opvoert, niet alleen vanwege het huidige chiptekort maar zeker ook door een sterke structurele vraag naar geavanceerde chips. Dit stelde analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen & Co donderdag, nadat de Taiwanese halfgeleiderspecialist vanochtend met cijfers kwam.



TSMC wil dit jaar circa 30 miljard dollar investeren. Eerder werd nog uitgegaan van 25 tot 28 miljard dollar. En de analist van Kempen denkt dat de investeringen zelfs nog hoger kunnen uitvallen, nadat TSMC in het eerste kwartaal al bijna 9 miljard dollar investeerde. "Er is geen reden om het tempo te verlagen gezien de reeds gecommitteerde plannen voor de komende jaren", aldus Van Putten.



De update van TSMC zal het momentum voor toeleveranciers van de halfgeleiderindustrie blijven steunen, denkt de bank.



De kwartaalcijfers zelf noemde Van Putten geen verrassing, nadat eerder deze maand al voorlopige cijfers werden gepubliceerd. De outlook voor het tweede kwartaal, van 12,9 tot 13,2 miljard dollar aan omzet, was echter wel een meevaller. De consensus rekende op 12,9 miljard dollar. En in heel 2021 denkt TSMC 20 procent meer omzet te realiseren in plaats van 15 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

