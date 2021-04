Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Avantium Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Avantium

(ABM FN) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Avantium verhoogd van 7,40 naar 8,30 euro met een ongewijzigd koopadvies. Volgens analist Fernand De Boer is de kapitaalverhoging van 28 miljoen euro een belangrijke stap in de plannen voor een nieuwe FDCA fabriek in Delfzijl. De finale beslissing rond dit project is volgens Degroof Petercam nu een kwestie van enkele weken. Verdere financiering van de plannen is echter nog steeds nodig en onzeker, waarschuwde De Boer. Een deel van het opgehaalde geld zal ook in het kapitaal van Avantium Renewable Polymers gestoken worden. Dit kwam onverwacht, volgens De Boer, maar zal het belang van Avantium in de dochter vergroten en meer mogelijkheden geven inzake het aantrekken van schulden. Ten slotte wijst de analist erop dat Avantium ideaal geplaatst is om te profiteren van de tendens richting duurzame plastic verpakkingen met haar PEF. Het aandeel Avantium noteerde donderdag 3,8 procent lager op 5,61 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

