Aalberts doet duurzame Britse overname

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts neemt alle aandelen van het Britse bedrijf Sentinel Performance Solutions over. Dat maakte het Nederlandse bedrijf donderdag voorbeurs bekend. Sentinel is gespecialiseerd in het schoonmaken en onderhouden van verwarmings- en koelingssystemen in duurzame gebouwen, door de waterkwaliteit te optimaliseren. De toevoegingen, filters en beschermlagen van Sentinel zorgen voor optimale doorgifte van temperatuur naar alle delen van de verwarmings- en koelingssystemen en dat bespaart energie. Sentinel telt zo'n 60 medewerkers die ongeveer 20 miljoen pond per jaar omzet genereren. Verdere groei van het nieuwe onderdeel zal worden gefaciliteerd door Aalberts hydronic flow control in St Helens. Een overnamesom meldde Aalberts niet. Wel dat de overname direct bijdraagt aan de winst en wordt gefinancierd met bestaande kredietfaciliteiten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

