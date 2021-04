Coinbase opent op 381 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Coinbase Global is woensdag met succes naar de beurs gegaan. De beurs en nieuwssite voor cryptomunten kreeg een referentiekoers van 250 dollar per aandeel mee, wat een waardering gaf van ongeveer 65 miljard dollar. De eerste koers die woensdag tot stand kwam, was 381,00 dollar. Met 65 miljard dollar is cryptoplatform Coinbase slechts iets lager gewaardeerd dan de 67 miljard dollar voor Intercontinental Exchange Group, de eigenaar van de New York Stock Exchange. In 2018 werd Coinbase echter nog maar op 8 miljard dollar gewaardeerd. Het aandeel Coinbase wordt onder het symbool 'COIN' verhandeld op Nasdaq. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

