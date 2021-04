IEA positiever over vraag naar olie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar olie zal dit jaar sterker stijgen dan aanvankelijk voorzien. Dit bleek woensdag uit een rapport van het internationaal energieagentschap IEA. Het IEA verhoogde de raming vandaag met 230.000 vaten olie per dag. Daarmee stijgt de vraag naar olie dit jaar met 5,7 miljoen vaten per dag. Dinsdag verhoogde ook oliekartel OPEC al de ramingen voor de vraag naar olie in 2021 met 100.000 vaten per dag. De olieprijs steeg woensdag circa 1,5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

