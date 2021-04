Beursblik: Kepler verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 15,40 naar 15,90 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Benoit Petrarque wees erop dat ABN AMRO dinsdag aangaf vanaf 1 juli een negatieve rente te gaan toepassen op klanten met meer dan 150.000 euro spaargeld. "We geloven nu dat de nettorentebaten dichtbij de 1,4 miljard euro per kwartaal blijven tot het einde van 2022." Daarmee is de analist iets positiever dan de consensus. Petrarque verhoogde de taxaties voor de kernactiviteiten van ABN AMRO met 4,5 procent voor 2021 en met 4,8 procent voor 2022. Voor 2023 was de verhoging met 2,3 procent gematigder. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

