Beursupdate: bescheiden winsten in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger. Kort na elf uur won de AEX 0,3 procent op 705,59 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING zijn beleggers vooral in afwachting van het cijferseizoen. "Dat de resultaten een stuk hoger zullen liggen dan vorig jaar, is geen verrassing", aldus Wiersma. "De vraag is alleen: hoe hoog? En kunnen bedrijven de hooggespannen verwachtingen van analisten nog overtreffen?"

"De markten trappelen ter plaatse in afwachting van nieuwe inzichten, persberichten en duiding", zo merkten ook de beursexperts van KBC Securities op.

Volgens Wiersma zijn de meeste beurzen na de rally in het afgelopen halfjaar 'priced for perfection'. "Ruimte voor tegenvallers is er niet."

De investment manager van ING merkte op dat de S&P 500-index een flinke winstgroei inprijst. De S&P 500-index noteert 23 keer de gemiddelde winstverwachting voor de komende 12 maanden. Dat is ruim hoger dan de 19 keer van de afgelopen vijf jaar, zo merkte Wiersma. "Dit betekent niet dat koersen niet verder kunnen stijgen, maar de verwachtingen voor de iets kortere termijn moeten misschien wel iets worden gematigd."



Analisten van SEB wezen verder nog op een ietwat gespannen sfeer op de beurzen in aanloop naar belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, die later vanmiddag verschijnen.

De Duitse ZEW index voor het economisch sentiment is in april gedaald. De verwachtingsindex daalde van 76,6 in maart naar 70,7 deze maand. Er werd door economen een stand van 79,5 voorzien.

Het muntpaar euro/dollar noteert stabiel op 1,1899. De olieprijzen stegen met 0,5 procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging de aandacht uit naar Just Eat Takeaway.com dat met imposante groeicijfers kwam. Het aandeel won 2,7 procent. Degroof Petercam sprak van een goede jaarstart en ING merkte op dat de maaltijdbezorger de verwachtingen overtrof met een ordergroei van 79 procent.

Andere grote stijgers waren de halfgeleiderspecialisten ASMI, Besi en ASML met 1,6 tot 2,1 procent koerswinst. Royal Dutch Shell en Ahold Delhaize sloten de rij met verliezen van 1,0 tot 1,7 procent.

In de AMX won OCI 1,7 procent. De Duitse zakenbank Berenberg verhoogde het koersdoel voor OCI van 16,00 naar 24,00 euro, bij handhaving van het koopadvies.

Fagron ging juist met 5,0 procent onderuit. De omzet van Fagron kwam afgelopen kwartaal 4,8 procent lager uit op 134,8 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus rekende voor het eerste kwartaal van dit jaar juist op een stabiele omzet van 141,4 miljoen euro. Degroof Petercam verwacht dat de tegenwind slechts tijdelijk zal zijn en noemt de koersdaling een mooi instapmoment.

In de AScX won Accell 2,3 procent. B&S Group verloor 0,6 procent.

Fastned daalde bijna 3,2 procent na een kwartaalupdate. De omzet in de eerste drie maanden liep 15 procent op naar 2 miljoen euro, tegen 1,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020. In heel 2020 steeg de omzet van Fastned met 37 procent naar 6,3 miljoen euro. In het vierde kwartaal van vorig jaar was er een omzetgroei van 14 procent.

DGB won 4,9 procent, nadat het een controlerend belang van 75 procent heeft verworven in softwareontwikkelingsbedrijf Statix Artificial Intelligence.