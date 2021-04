Air France-KLM lanceert aandelenuitgifte Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft een aandelenuitgifte gelanceerd om circa 988 miljoen euro op te halen voor de herkapitalisatie van de luchtvaartmaatschappij. Dit maakte Air France-KLM maandagavond bekend. De 186 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een prijs van 4,84 tot 5,31 euro per aandeel. Als de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend kan er maximaal circa 1,14 miljard euro opgehaald. In dat geval worden er in totaal 214 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. De Franse staat neemt deel aan de kapitaalverhoging, zoals eerder deze maand al werd aangekondigd. De Franse staat heeft nu nog een belang van 14,3 procent in Air France-KLM en zal inschrijven op 65,9 procent van de nieuwe aandelen om het belang onder de 30 procent te houden. De Nederlandse overheid heeft definitief laten weten niet deel te nemen aan de kapitaalverhoging. China Eastern Airlines, dat een belang heeft van 8,8 procent, zal ook inschrijven op de emissie, waardoor het totale belang in de luchtvaarder stijgt tot nipt onder de tien procent. In een separaat persbericht liet Air France-KLM weten de banden met China Eastern Airlines verder aan te willen halen door vaker samen te werken op gebieden als onderhoud en catering. Air France-KLM zei dat er niet direct andere aandeelhouders interesse hebben getoond in de kapitaalverhoging. Zoals eerder al bekend werd gemaakt, worden ook leningen ter waarde van 3 miljard euro omgezet in eeuwigdurende hybride obligaties. Het aandeel Air France-KLM sloot maandag op 5,31 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

