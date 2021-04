Wall Street hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 4.097,15 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 33.502,39 punten en de Nasdaq sloot 1,0 procent hoger op 13.829,31 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkt lijkt donderdag opnieuw af te stevenen op een recordbrekende handelssessie. De aandelenmarkten zijn het tweede kwartaal goed begonnen, met een stijging van de S&P 500 deze maand van 2,7 procent. De grootste technologiebedrijven schoten omhoog toen de obligatiemarkt kalmeerde, waardoor de bezorgdheid over de hoge waarderingen van groeiaandelen afnamen. De opmerkingen van Fed-beleidsmakers benadrukken de intentie om door te gaan met een accommoderend monetair beleid totdat de economie zich meer heeft hersteld. "De dynamiek blijft gunstig voor aandelen", zei marktanalist Adrien Pichoud van SYZ Private Banking. "De Fed en de centrale banken in het algemeen hebben geen haast om de rente te verhogen", zei hij. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week onverwacht is gestegen. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg met 16.000 naar 744.000, terwijl de markt rekende op 694.000 nieuwe aanvragen. De euro/dollar noteerde op 1,1914. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1893 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1870 op de borden. Een meifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 0,3 procent, ofwel 0,17 dollar, lager op 59,60 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de producentenprijzen van maart, gevolgd door de groothandelsvoorraden van februari later op de dag. Bedrijfsnieuws Beyond Meat heeft verschillende distributiedeals in de VS gesloten. Het aandeel steeg ruim 3,0 procent. Canopy Growth zal The Supreme Cannabis Company overnemen in een transactie ter waarde van 435 miljoen Canadese dollar. Het aandeel Canopy verloor ruim 5,5 procent. Maaltijdbezorger DoorDash bekijkt de mogelijkheden om een eigen creditcard te lanceren. Het plan heeft de interesse gewekt van meer dan 10 grote banken en fintechbedrijven, aldus The Wall Street Journal. Het aandeel noteerde bijna 1,0 procent hoger. Conagra Brands waarschuwde bij de cijfers over het derde kwartaal, dat de vergelijkbare omzet in het huidige vierde kwartaal vermoedelijk lager uitkomt, vanwege de sterke vergelijkingsbasis in dezelfde periode vorig jaar. De voedselproducent rekent om een krimp van 10 tot 12 procent. De aangepaste winst per aandeel moet uitkomen tussen de 0,49 en 0,55 dollar. Dat was vorig kwartaal 0,59 dollar. In het afgelopen kwartaal waren de resultaten beter dan de marktverwachting. Het aandeel daalde circa 0,2 procent. Constellation Brands daalde circa 4,5 procent, hoewel de winst en omzet in het afgelopen kwartaal beter waren dan verwacht. De drankenproducent waarschuwde echter voor een winstdaling in het lopende boekjaar. StockX, een online marktplaats voor sneakers, kleding en verzamelobjecten, heeft voor 60 miljoen dollar aan nieuwe aandelen verkocht, waarmee het bedrijf wordt gewaardeerd op 3,8 miljard dollar. StockX wil mogelijk later dit jaar naar de Amerikaanse beurs. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

