AEX scherpt recordstand iets verder aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag gestegen en wist daarmee zijn recordstand iets verder aan te scherpen. Bij een slot van 713,38 punten, eindigde de AEX 0,5 procent in de plus.

KPN was een van de blikvangers door nieuwe overnamegeruchten rond het telecombedrijf. The Wall Street Journal meldde dat het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak een bod voorbereiden op KPN van omgerekend 12,6 miljard euro.

Bij de koersstijging van het aandeel donderdag zou dat "slechts een lichte premie betekenen op de huidige koers", volgens Justin Blekemolen van Lynx.

"Het is nog maar de vraag of aandeelhouders en het bestuur van KPN interesse zouden hebben in zo een bod en onder welke voorwaarden", aldus de beleggingsspecialist.

Het beurssentiment is ondertussen positief en beleggingsstrateeg Stefan Kreuzkamp van DWS denkt dat het positieve momentum de komende maanden aanhoudt. Hij wijst onder meer op inkoopmanagersindices en de winstverwachtingen voor veel bedrijven die door analisten weer omhoog worden geschroefd. Beleggers blijven daarom rustig op hun aandelen zitten, aldus de beleggingsstrateeg.

Volgende week barst het cijferseizoen in binnen- en buitenland los. Tot die tijd houden beleggers vooral in de gaten wat centrale banken te melden hebben. Woensdagavond verschenen de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Daaruit bleek dat de monetaire beleidsmakers hun accommoderende maatregelen in stand willen houden tot de economie verder is hersteld.

Het mantra 'don't fight the Fed' geldt nog steeds luid en duidelijk, aldus Kreuzkamp.

De Europese Centrale Bank gaf donderdagmiddag de verslaglegging vrij van zijn meest recente vergadering in maart. Ook hierin zaten weinig opmerkelijke dingen. De ECB waarschuwde voor de onzekerheid rond de economische outlook omdat die afhankelijk is van hoe de coronapandemie zich ontwikkelt.

Verder was er aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten. Economen rekenden op 694.000 nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de afgelopen week, na een aantal van 719.000 een week eerder. Er werden echter 744.000 nieuwe aanvragen gedaan.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,1903. Een vat WTI-olie werd een procent goedkoper en noteerde rond 59 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen steeg KPN 1,4 procent op 2,92 euro na de overnameberichten in The Wall Street Journal.

Koploper Philips won 2,5 procent.

Prosus won 1,8 procent. Vannacht werd bekend dat Prosus een belang van 2 procent in Tencent in één keer heeft verkocht voor omgerekend 12,3 miljard euro. Volgens analisten wendt Prosus de verkoopopbrengst mogelijk aan voor het uitkopen van Just Eat Takeaway in iFood. Just Eat-Takeaway steeg 0,3 procent.

Verzekeraars stonden onder druk. NN en Aegon daalden tot 2 procent. Shell leverde 2,4 procent in en was daarmee de grootste daler.

In de AMX ging Flow Traders aan kop met een winst van 3,1 procent, terwijl Air France-KLM hekkensluiter was met een verlies van 3,2 procent.

In de AScX won Avantium 5,1 procent. Avantium sloot een afnamecontract met het Belgische Resilux.

Het lokaal genoteerde Alumexx daalde 0,8 procent. Alumexx wil een Nederlandse fabrikant van klimmaterialen overnemen en betaalt de overname in aandelen. Fastned steeg 5,9 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Amsterdam, noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld. De S&P 500 lag op recordkoers, maar de Dow Jones index daalde licht. De Nasdaq ging 0,7 procent hoger.