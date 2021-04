Beursblik: gemengde update Shell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft woensdag een gemengde update over het eerste kwartaal gegeven. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING. De volume-indicaties die Shell woensdag gaf waren in sommige gevallen, zoals bij Upstream, geen verrassing, maar bijvoorbeeld bij Chemicals juist "duidelijk" lager dan eerder gemeld. En dit had ook invloed op bezettingsgraad, aldus de analist. "Desalniettemin was de ontwikkeling van de marges in orde." Verder wees Mulder er nog op dat olieprijs in het eerste kwartaal duidelijk hoger lag dan in het eerste kwartaal van 2020, voor de coronacrisis. Al met al ziet Mulder geen aanleiding om op basis van de update van vandaag zijn visie voor Shell aan te passen. "Het bedrijf is bezig zijn CO2-uitstoot significant terug te brengen, maar in de tussentijd blijft de afhankelijkheid van de olieprijs gedurende een groot deel van dit decennium bestaan", aldus ING. "De richting die Shell op gaat is goed, maar het vergt veel tijd." ING heeft een Houden advies op Shell met een koersdoel van 16,50 euro. Het aandeel handelde woensdag vrijwel onveranderd op 16,88 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

