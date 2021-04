Boskalis weer te hulp geroepen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis kan na het oplossen van de problemen in het Suezkanaal opnieuw aan de slag, ditmaal voor de kust van Noorwegen. Het Nederlands schip Eemslift Hendrika verkeert in de problemen en Boskalis maakt zich klaar om richting het schip te vertrekken. Een woordvoerder van Boskalis laat aan ABM Financial News weten dat "mens en materieel" wordt gemobiliseerd. Het is volgens de zegsman nog te vroeg om over verwachtingen te spreken. "Eerst maar zien daar te komen." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

