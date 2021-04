Beursblik: Besi verbazingwekkend sterk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft een enorm sterke orderinstroom gemeld. Dit stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam dinsdag. "Het management bewijst keer op keer snel te kunnen opschalen wanneer dit nodig is", aldus de analist. De orders kwamen in het eerste kwartaal uit op 327 miljoen euro. En dat is een record. Het oude record stond op 240 miljoen euro, en dat was in het eerste kwartaal van 2017. Roeg wees erop dat deze groei afgelopen kwartaal werd gedragen door alle eindmarkten, maar vooral door het topsegment smartphones, automotive en de bovenkant van het logic-segment. Dat er ook orders werden geplaatst voor hybrid bonding, noemde Roeg "bemoedigend". Besi gaf hiervoor evenwel geen volumes. Wel vermoedt de analist dat sommige klanten wat extra bestelling hebben geplaatst uit vrees dat de doorlooptijden zullen stijgen. "Niettemin bevestigt de algemeen trend de sterkte van de huidige cyclus", aldus Roeg. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Besi met een koersdoel van 73,00 euro. Het aandeel steeg dinsdag 2,8 procent naar 75,54 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

