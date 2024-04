April, de maand van de Q1-cijfers en de daar tegenwoordig aan vastgeplakte (dus beetje afgeraffelde) AVA, beide op 17 april. Daar tussenin de conference call, met steeds minder analisten erbij.Beetje saaie maand dus? Zou best kunnen, al weet je het bij TT nooit. Vaak waren er op cijferdagen enorme koersuitslagen met wel 20% verschil tussen de day high en day low. Eerlijk gezegd verwacht ik dat nu niet, loop de segmenten maar even met me mee:Het wordt voorjaar, de motorrijders poetsen hun ros weer op, er zal weer wat omzet zijn in de TomTom Rider (best een aardig ding, maar ik rijd geen motor). Caravan- en camperbezitters komen ook weer uit hun winterslaap, en kopers van tweedehandsauto's zullen voor hun vakantie misschien ook nog wel een pnd aanschaffen, al of niet uit de ramsj. En er blijft een stugge omzet in professionele pnd's voor vrachtwagens.Kortom, Consumer houdt het langer vol dan velen hier verwachtten of zelfs wensten, maar niks sensationeels, een langzaam dalende omzet is onvermijdelijk. Wel met een relatief hoge ebit en netto marge.Vermoedelijk verdere groei in de gerapporteerde omzet en winst, hopelijk ook in de operationele omzet. Maar niks spectaculairs, alles volgens verwachting en outlook. Vraag me niet waarom, maar ik verwacht nu geen grote groei van het orderboek.Op dit moment saaier dan saai. TT verwacht (belooft) beginnende groei eind dit jaar en verder in 2025 en 2026. Nou, daar wachten we dan maar op. Het is knokken tegen Google en vele kleinere clubs.De twee of drie contractjes die TT momenteel per maand wint stellen volgens mij weinig voor, ik schreef daar in de maartdraad al over. Een jaaromzet van 1 miljoen per contract (gemiddeld) lijkt me al een optimistische schatting.Nee, geen feestjaar dus, maar een overgangsjaar (het zoveelste). Toch, we blijven hopen, want hun technology blijft mooi en hun traffic de allerbeste ter wereld.Hetis inmiddels ook uit:Daarin blikt TT terug. Zoals voor mij gebruikelijk is ga ik dat lijvige epistel bij stukjes en beetjes lezen op momenten dat ik daar tijd voor heb en zin in heb. En als er reden voor is zal ik er misschien ook nog wel eens wat over posten.Nu volsta ik met het citeren van een klein stukje tekst op pg. 22, door TT terecht heel bescheiden in de kantlijn geplaatst:Die €10.000 is ook wat bescheiden, toch mooi dat TT hier iets kon betekenen en het memoreert. Er zijn vreselijke oorlogen aan de gang, maar laten we die rampen niet vergeten.Het is Pasen, voor christenen het feest van de hoop, het nieuwe begin. Precies drie jaar geleden mocht ik op 2de Paasdag van de IC af, na een ernstige ziekte en zware operatie. Het is goed gegaan, ik ben inmiddels geheel 'schoon' verklaard, en mocht de geboorte van mijn derde kleinkind meemaken.Ik wens jullie een fijne 2de Paasdag. Ga iets leuks doen!Voor TT is er misschien ook hoop, ooit zal die koers toch omhoog moeten. Ik bedoel, als ik toch even in dat jaarverslag gluur, ze hebben weinig meer om af te schrijven of te impairen.