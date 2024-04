Slotcall: AEX is het kneusje van Europa, met dank aan ASML

De AEX-index is 1,1% lager de dag uit gegaan en daarmee doen we het een stuk slechter dan de ons omringende beurzen. De boosdoener zit in Veldhoven.

De AEX-index ging al met een slecht humeur van start. Later op de dag krabbelde de index overeind en wist deze zowaar boven het vorige slot uit te piepen. Maar aan het eind van de middag gooiden beleggers de handdoek in de ring. Met een verlies van 1,1% deed de AEX het slechter dan de AMX (-0,1%) en de AScX (-0,5%). Ook de ons omringende beurzen stonden er aanmerkelijk beter voor. Naar het waarom moeten we kijken naar ASML.

Chagrijn over ASML

Als we ASML niet meetellen, is de beursdag namelijk eigenlijk niet eens zo slecht verlopen. Een minderheid van de aandelen eindigde met verlies en de schade was veelal beperkt. Er was één dissonant: ASML (-6,7%) dat een flinke optater kreeg. Maar omdat dit aandeel een zware weging heeft in de AEX (zo'n 16%), trok dit de hele index omlaag.

Beleggers reageerden teleurgesteld op de kwartaalupddate. De omzet kwam keurig uit binnen de door ASML zelf afgegeven outlook. Maar dat is eigenlijk altijd wel het geval. Beleggers kijken vooral naar de orderinstroom en die viel tegen. Dat het niet zo spectaculair zou worden als in Q4, toen ASML voor een recordbedrag van €9,2 miljard aan orders binnenhaalde, viel te verwachten. Maar het orderboek kwam niet verder dan €3,6 miljard, terwijl analisten op minstens €5 miljard hadden gehoopt. Zeker gezien de juichverhalen over AI - en de chipcapaciteit die nodig is voor de uitbouw hiervan - was dat een domper.

Nu moet u wel bedenken dat scheidend topman Peter Wennink eerder al had gewaarschuwd dat 2024 een overgangsjaar zou worden en dat de groei hierna weer kan versnellen. Dat we dit jaar niet op heel veel hoeven te rekenen, blijkt ook uit de outlook. De omzet zal volgens ASML ongeveer op het niveau van vorig jaar uitkomen. Ook hier hadden beleggers stiekem gehoopt op meer.

Een opsteker was dat de brutomarge sterker was opgelopen dan ASML had verwacht. Dat kwam deels door eenmalige meevallers, maar ook omdat ASML relatief meer machines verkocht waarop een hogere marge valt te behalen. Maar beleggers leken het laatste te negeren. Moeten ze door dit kwartaal heen kijken? Of ziet het er allemaal wat minder gunstig uit dan tot nu toe werd gedacht? Het oordeel van analist Ivo Breuking leest u hier.

Analyse ASML: verandert de tegenvallende orderintake van ASML iets aan de beleggingscase? - https://t.co/Y2W6vFTy4R via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 17, 2024

Peter Wennink, bedankt!

Peter Wennink, die volgende week het stokje overdraagt aan de Fransman Christophe Fouquet, had zich ongetwijfeld een feestelijker afscheid voorgesteld. Maar het zij hem vergeven. Wennink kwam aan boord bij ASML in 1999 en staat daar sinds 1 juli 2013 aan het roer. In die ruim tien jaar heeft hij ASML op de kaart gezet als een onmisbare speler in de chipindustrie.

Ook aandeelhouders kunnen met genoegen terugkijken op het tijdperk-Wennink. Bij zijn aantreden moest u voor een aandeel ASML €60,74 neertellen. Nu staat er €913,40 op de borden: een rendement van 1.403%, ofwel zo'n 140% (!) per jaar. Natuurlijk zijn dit niet uitsluitend de verdiensten van Wennink en speelt ook de markt het bedrijf in de kaart. Maar niettemin is het een knappe prestatie hoe hij dit bedrijf uit Veldhoven heeft uitgebouwd.

JET weet niet te overtuigen

Ook Just Eat Takeaway (-4,4%) kreeg de handen niet op elkaar voor de cijfers. De trading update was volgens analist Martin Crum weinig verrassend en een mixed bag. Analist Martin Crum spreekt in zijn analyse van een 'herhaling van zetten'. Noord-Europa en het VK plus Ierland doen het goed, Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland niet en het Amerikaanse Grubhub blijft een zorgenkindje. Is de afstraffing van beleggers terecht?

De trading update valt niet in goede aarde, maar de markt heeft te weinig oog voor de forse verbetering van de resultaten in het VK / Ierland en de groeipotentie van Grubhub Campus https://t.co/4HL4bIHt7P via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 17, 2024

De koers van JET staat 15% lager dan een jaar geleden. CEO Jitse Groen zei onlangs in een interview met IEX dat hij de huidige beurskoers te laag vindt. Ook omschreef hij het ondernemingsklimaat in Nederland als 'slecht' en ging hij in op de zogeheten 'fee caps' in de VS. Het complete interview kunt u hier teruglezen.

TomTom loopt een flinke deuk op

De koersverliezen van ASML en JET zijn kinderspel vergeleken met die van TomTom, dat bijna 15% van zijn beurswaarde zag verdampen, na cijfers.

Terwijl het bericht over het vierde kwartaal van 2023 allemaal positieve elementen bevatte, zien we daar in Q1 weinig van terug. De omzet daalde fractioneel en kwam lager uit dan analisten hadden verwacht. Verder meldde de navigatiespecialist - mede door hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe kaarten - een operationeel verlies (Ebit) van €4,9 miljoen over Q1. Vorig jaar was dat nog een plus van €2,6 miljoen. Analisten hadden gerekend op een kleiner operationeel verlies van €2 miljoen. Onderaan de streep rest een nettoverlies vam €4,9 miljoen, terwijl de markt op een min van €1 miljoen had gerekend.

"Kwartaalcijfers op zich zeggen niet zo veel", nuanceert analist Peter Schutte. "Maar nu TomTom wat zwakjes gestart is dit jaar, zal het lastiger worden de wel herhaalde outlook te behalen. Zeker nu de geluiden uit de automotive industrie over productie en afzet somberder worden." Moeten we dit aandeel mijden of zit er nog potentie in?

Spatte het vierde kwartaal nog van het scherm af, inmiddels is TomTom geraakt door de zwakke automotivemarkt https://t.co/GXtUrr1JrY — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 17, 2024

CM.com ziet marge verbeteren

De vierde cijferaar van vandaag is CM.com, dat de omzet in Q1 met 11% op jaarbasis zag dalen. Maar het bedrijf behaalde wel een positieve EBITDA van €2,4 miljoen, terwijl deze een jaar eerder nog €2,5 miljoen negatief was. Ook steeg de brutowinst op jaarbasis met 3,2% en verbeterde de winstmarge van 26,5% een jaar eerder naar 30,8%. Toch leek het beleggers niet te kunnen bekoren: de koers daalde met 4,2%.

Daar is hij weer... Kretinsky

De koersen van postbedrijven in heel Europa zitten vandaag in de lift door een nieuwe move van de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky; inderdaad die een belang van bijna 30% in PostNL heeft. Kretinsky bezit ook bijna 28% van de stukken van IDS, het voormalige Royal Mail, maar hij aast op meer. Daarom heeft EP Corporate, het investeringsvehikel van Kretinsky, IDS benaderd voor een overname. IDS heeft het bod afgewezen, maar de overnamefantasie miste zijn effect niet.

De koers van PostNL schoot omhoog met 7,1%, Bpost kreeg er 2,3% bij en IDS won zelfs 15,8%.

Paniek!

De onrust op de beurs neemt toe. Dat zien we ook terug in de VIX-index, een graadmeter voor volatiliteit. Dit wordt ook wel de paniekbaromter genoemd. Deze index staat nu op het hoogste niveau in pakweg zes maanden:



Voor beleggers is die onrust niet prettig, behalve als u in Flow Traders belegt, want bij dat bedrijf klotst het geld juist tegen de plinten op als de volatiliteit toeneemt. Reden voor analist Martin Crum om dit aandeel nog eens aan een APK te onderwerpen. Ligt hier een aantrekkelijke beleggingskans?

De VIX komt uit zijn winterslaap en dat biedt perspectief op betere tijden voor Flow Traders https://t.co/n2n2onrtlS via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 17, 2024

Ontmoet de CEO van Flow Traders op de IEX Beleggersdag 2024

Wist u dat u Mike Kuehnel, topman van Flow Traders, over enkele maanden kunt onmoeten? Hij maakt op vrijdag 28 juni zijn opwachting op de IEX Beleggersdag in Bussum en zal dan zijn visie uit de doeken doen. Ook de CEO's van Unilever en TKH komen dan spreken.



Bestel snel uw kaarten en profiteer nog van een aantrekkelijke vroegboekkorting! Wees er snel bij, want de kaartverkoop gaat hard en de capaciteit is beperkt.

Meer weten over de IEX Beleggersdag? Bekijk nu de website.



Fear & Greed-indicator slaat uit naar 'angst'

Dat beleggers nerveus worden, blijkt ook uit de zogeheten Fear & Greed-indicator van de Amerikaanse TV-zender CNN. Deze indicator geeft weer of het beurssentiment bearish of bullish is. De indicator heeft een schaal van 0 tot 100 punten.

Een hoge score duidt op veel vertrouwen in de markt. Beleggers worden bevangen door FOMO: fear of missing out, ofwel angst om de boot te missen. Ze zijn bereid om meer te betalen voor aandelen en durven meer risico te nemen. Bij een lage score (onder 50 punten) regeert de angst en stellen belegger zich op aan de zijlijn. Vaak staan in zo'n klimaat de beurskoersen onder druk.

Nog niet eens zo heel lang geleden wees de Fear & Greed-indicator nog op 'extreme greed' (extreme hebzucht), met een niveau ruim boven de 75 punten. Inmiddels is de meter de andere kant op geschoten, naar standje 'fear' (op 41 punten).

Drie van de zeven deelindicatoren - waaronder de VIX-indicator - duiden op een toenemende angst van beleggers. Meer hierover leest u in dit artikel.

LVMH levert

Patrick Beijersbergen dook vandaag in de cijfers van luxegoederenconcern LVMH. Dat wil zeggen: omzetcijfers. Wie wil weten hoe de winstontwikkeling is, moet wachten op de halfjaarcijfers.

LVMH is een ware beurslieveling. YTD staat de koers al 11,6% hoger. Ook vandaag zat het aandeel in de lift (+3%). Dat is niet voor niets: volgens Beijersbergen heeft het bedrijf een 'degelijk eerste kwartaal' achter de rug. Is het aandeel (nog) koopwaardig? Of heeft u de boot gemist?

Na de recente rally krijgen beleggers hoogtevrees. De meter van de Fear & Greed-indicator slaat inmiddels uit naar 'angst'. 3 seinen staan op rood | https://t.co/Dcrw4N2xYG via @IEXnl — IEX.nl (@IEXnl) April 17, 2024

Wall Street duikt in het rood

Na een groene start, hebben beleggers op Wall Street zich bedacht. De drie belangrijkste indices staan na enkele uren handel eensgezind in de min. Er zijn bedrijven met prima cijfers, maar de onrust in het Midden-Oosten en zorgen over de Amerikaanse rente hangen ook boven de markt.

United Airlines kwam gisteren na sluiting van Wall Street door met cijfers. Deze waren beter dan verwacht en daarom koerst het aandeel nu circa 13% hoger.

Rentes

De tienjaarsrentes op de obligatiemarkten in de eurozone staan onder druk. Die van het VK zitten in de lift. En de Amerikaanse tienjaarsrente heeft zich boven de 4,60% genesteld.

Nederland: 2,72%

België: 3,03%

Frankrijk: 2,91%

Duitsland: 2,46%

Italië: 3,87%

Verenigd Koninkrijk: 4,30%

VS: 4,608%

De brede markt

De AEX sloot maar liefst 1,1% lager en daarmee zijn we het kneusje van Europa. De Bel20 is fractioneel lager geëindigd, maar de DAX40 (+0,1%), CAC40 (+0,6%) en de FTSE100 (+0,3%) wisten zowaar hóger te eindigen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt iets naar 17,94.

Wall Street kleurt rood. De S&P 500 staat 0,3% lager, de Dow verliest 0,2% en de Nasdaq staat 0,6% lager.

De euro staat iets hoger ten opzichte van de dollar op 1,0643.

De goudprijs staat ietsje hoger op $2.382 per troy ounce.

De 'bitcoinfamilie' heeft een slechte dag. De cryptomunt koerst maar liefst 5,9% lager op $60.624,43, en dan hebben we het over een dagverlies van $3.850 per munt. De $60.000-grens komt nu wel erg dichtbij.

De olieprijzen dalen fors. De prijs van een vat WTI staat 2,2% lager op $82,86. Brent koerst 2,2% lager op $87,91.

Adviezen

Alfen is van de kooplijst afgehaald en B&S Group er juist aan toegevoegd:

Fugro: naar €28 van €22 en kopen - ING

B&S Group: naar €7,25 van €6 en advies omhoog van houden naar kopen - ING

Alfen: naar €50 van €70 en koopadvies omgeruild voor een houdadvies - Deutsche Bank

ASML: naar €1.085 van €675 en kopen - Evercore Partners

Just Eat Takeaway: naar €17,25 van € 17,53 en houden - JPMorgan

ING: naar €17,50 van €16,50 en kopen - Berenberg

AkzoNobel: naar €79 van €72 en advies omhoog van houden naar kopen - Jefferies

Verder op het Damrak

Een nieuwe dreun voor Alfen na een adviesverlaging door Deutsche Bank

Alfen beweegt al een tijdje als een stuiterbal, wat doet vermoeden dat het voer is voor speculanten. Vandaag koerst het aandeel flink omlaag, maar dat komt waarschijnlijk omdat het aandeel door Deutsche Bank van de kooplijst is afgevoerd.

beweegt al een tijdje als een stuiterbal, wat doet vermoeden dat het voer is voor speculanten. Vandaag koerst het aandeel flink omlaag, maar dat komt waarschijnlijk omdat het aandeel door Deutsche Bank van de kooplijst is afgevoerd. B&S is juist door ING op het boodschappenlijstje gezet en won vandaag 8,3%.

is juist door ING op het boodschappenlijstje gezet en won vandaag 8,3%. Fugro lijkt te profiteren van een koersdoelverhoging door ING.

lijkt te profiteren van een koersdoelverhoging door ING. Sligro ging fractioneel hoger de dag uit aan de vooravond van de cijferpublicatie.

ging fractioneel hoger de dag uit aan de vooravond van de cijferpublicatie. NSI, dat eveneens morgen aan de beurt is, verloor juist 0,7%

Agenda: Sligro, NSI en Netflix

Morgen is er een iets rustiger agenda. Sligro en NSI komen met een trading update. Hildo Laman heeft Sligro vorige week nog langs de meetlat gelegd. Zij bevindingen vindt u hier.

Ook JET-concurrent Deliveroo en Easyjet vertellen hoe Q1 is verlopen. Na de lunch volgt Procter & Gamble en nabeurs is cosmeticabedrijf l’Oréal aan de beurt. Na sluiting van Wall Street openen Netflix en AkzoNobel-rivaal PPG de boeken.

Het aandeel PostNL gaat €0,03 ex-dividend. Het CBS meldt de werkloosheid in ons land in maart en in de VS staan de voorlopende indicatoren op de rol.

Hierbij de volledige agenda van morgen:

07:00 NSI - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Sligro - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Werkloosheid - Maart (NL)

08:00 Deliveroo - Trading update (VK)

08:00 Easyjet - Trading update (VK)

09:00 PostNL €0,03 ex-dividend

13:00 Procter & Gamble - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - April (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Maart (VS)

16:00 Leidende indicatoren - Maart (VS)

18:00 L'Oreal - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

22:00 Netflix - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers eerste kwartaal (VS)

Hierbij de volledige agenda van morgen:

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijne avond toe!