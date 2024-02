Rode cijfers TomTom na bescheiden omzetgroei

(ABM FN-Dow Jones) Tom Tom heeft in het vierde kwartaal de omzet slechts mondjesmaat weten op te voeren en eindigde daardoor opnieuw in de rode cijfers. Dat bleek vrijdag uit de cijfers van de navigatiespecialist.

"We hebben in 2023 goede vooruitgang geboekt richting onze doelen, met een omzetgroei bij Location Technology, een aantrekkende winstgevendheid en het lanceren van onze nieuwe kaarten", zei CEO Harold Goddijn in een toelichting.

De topman benadrukte daarnaast een "robuuste" orderinstroom, met inmiddels een orderboek van 2,5 miljard euro voor Automotive.

Verder wees Goddijn op de contracten die in de afgelopen periode werden getekend met Microsoft en Bridgestone en het aangekondigde aandeleninkoopprogramma ter waarde van 50 miljoen euro. Eind 2023 was dit inkoopprogramma voor 23 procent afgerond.

De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 143,4 miljoen euro, waaraan Location Technology 125,2 miljoen euro bijdroeg. In het vierde kwartaal van 2022 boekte TomTom een omzet van 139 miljoen euro.

"Een bescheiden omzetgroei", aldus CEO Goddijn.

Analisten rekenden gemiddeld op een kwartaalomzet van 144 miljoen euro, met 124 miljoen euro voor het onderdeel Location Technology.

De consumententak was afgelopen kwartaal goed voor 18,2 miljoen euro omzet. Hier lag de verwachting op 20 miljoen euro.

Verder boekte TomTom afgelopen kwartaal een negatief operationeel resultaat (EBIT) van 10,4 miljoen euro en netto leed het bedrijf een verlies van 11,6 miljoen euro. Dat was een EBIT van 4,5 miljoen euro negatief en een verlies van 8,8 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2022.

De analisten voorzagen een negatieve EBIT van 12 miljoen euro en een nettoverlies van 9 miljoen euro.

TomTom merkte op dat de operationele kosten afgelopen jaar stegen, als gevolg van een eenmalige last van 10 miljoen euro voor de reorganisatie die wordt doorgevoerd.

Ook in het derde kwartaal van vorig jaar waren er rode cijfers. Netto kwam het verlies toen uit op 7,9 miljoen euro bij een omzet van 144,1 miljoen euro.

TomTom meldde verder een vrije kasstroom van 5,5 euro. Analisten rekenden op circa 0 euro. Eind 2023 had het navigatiebedrijf nog 315 miljoen euro in kas. Dat is iets meer dan de 311 miljoen euro die analisten hadden verwacht.

Jaarcijfers

In heel 2023 boekte TomTom een omzet van 585 miljoen euro. Dat is in lijn met de outlook van een omzet van 570 tot 600 miljoen euro die het bedrijf had afgegeven. In 2022 werd er nog 536 miljoen euro omzet behaald.

Aan deze omzet droeg Location Technology 491 miljoen euro bij. Volgens de afgegeven outlook van TomTom zou dit 480 tot 505 miljoen euro zijn.

Het nettoresultaat van TomTom bedroeg in 2023 21 miljoen euro negatief.

Analisten rekenden gemiddeld op een jaaromzet van 586 miljoen euro omzet en een nettoverlies van 19 miljoen euro.

Daarnaast mikte TomTom op een vrije kasstroom van circa 5 procent van de omzet. Analisten dachten dat dit ook zou lukken. Vrijdag meldde het bedrijf inderdaad een rendement van 5 procent.

Outlook

Voor 2024 zei Goddijn "voorzichtig optimistisch" te zijn.

De omzet komt vermoedelijk uit tussen de 570 en 610 miljoen euro. Daaraan zal Location Technology 490 tot 520 miljoen euro bijdragen.

TomTom rekent verder op een rendement op de vrije kasstroom van meer dan 5 procent.

TomTom herhaalde de doelstelling om in 2025 een omzet van 600 miljoen euro met Location Technology te realiseren. De vrije kasstroom moet dan op 10 procent van de groepsomzet uitkomen.

Analisten rekenen gemiddeld op een groepsomzet van 653 miljoen euro in 2025, met een bijdrage van locatietechnologie van 577 miljoen euro. Het rendement op de vrije kasstroom zal volgens hen uitkomen op 7 procent.