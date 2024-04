Beursblik: lichte tegenvaller TomTom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van TomTom in het eerste kwartaal vielen iets tegen, maar er waren geen grote verrassingen of teleurstellingen. Dit stelden analisten van ING woensdag in een rapport naar aanleiding van de kwartaalupdate van de navigatiespecialist. De omzet viel afgelopen kwartaal 3 procent lager uit dan voorzien en het EBIT-verlies 3 procent hoger, aldus analist Marc Hesselink. Volgens de analist leed TomTom onder meer onder de lagere productievolumes van klanten en deed de navigatiespecialist het slechter dan de totale automotivemarkt. "Ondanks het wat zwakke eerste kwartaal herhaalde TomTom wel de outlook voor heel 2024", merkte ING op. En ook voor 2025 herhaalde Tomtom de verwachtingen, vulde Hesselink aan. "Dat impliceert een flinke verbetering van de omzet bij Auto en Enterprise in 2025 ten opzichte van 2024." Maar de komende periode moet de orderinstroom aantonen dat dit ook realistisch is. ING heeft een Houden advies op TomTom met een koersdoel van 7,50 euro. Het aandeel daalde woensdag maar liefst 13,1 procent naar 6,32 euro. Bron: ABM Financial News

