Beursblik: zwak kwartaal TomTom

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft een zwak eerste kwartaal achter de rug. Dit stelde analist Wim Gille van ABN AMRO Oddo woensdag. Zowel de omzet als de brutowinst viel lager uit dan verwacht, zei Gille. In beide gevallen ging het om een misser van 3 procent. "Als gevolg kwam de EBITDA uit op 4 miljoen euro, ongeveer de helft van waar de consensus op rekende", aldus Gille. "Maar commercieel blijft het bedrijf stappen maken", zei de analist. TomTom herhaalde woensdag de outlook voor 2024 en 2025. "Eindelijk gaat TomTom weer richting groei, nu de groei in Location Technology groter is dan de krimp bij de consumententak", zei Gille. Maar 2204 wordt wel weer een overgangsjaar, benadrukte hij. De vooruitzichten voor de middellange termijn zijn echter goed, volgens ABN AMRO. Bron: ABM Financial News

