AEX opent lager en Peter Wennink neemt afscheid met negatieve verrassing

De AEX-index gaat een lagere opening tegemoet, nadat Azië en Wall Street richtingloos de dag uitgingen.

Vier bedrijven openden deze ochtend hun boeken en deze zijn, zoals dat heet, een mixed bag. De meeste aandacht zal uitgaan naar AEX-zwaargewicht ASML. De tegenvallende orderinstroom zal beleggers zwaar op de maag liggen, al had Peter Wennink eerder al wel aangekondigd dat 2024 een overgangsjaar zou worden. Hij had zich desalniettemin waarschijnlijk een wat feestelijker afscheid voorgesteld.

Tegenvallende orderinstroom bij ASML

ASML heeft in Q1, eigenlijk weinig verrassend, de eigen outlook gehaald. De omzet kwam in Q1 uit op €5,3 miljard en dat was keurig binnen de door het bedrijf aangegeven bandbreedte van €5 tot €5,5 miljard. De brutomarge was gestegen naar 51% en dat was meer dan de 48 tot 49% die ASML zelf voorzag, met dank aan de productmix en enkele eenmalige meevallers.

Belangrijker is evenwel de orderinstroom en die valt tegen. €3,6 miljard haalden de Veldhovenaren binnen, waarvan bijna €0,7 miljard voor EUV-machines. Dat het een tandje minder zou worden, was niet zo verrassend: Q4 van 2023 was een absoluut record, met €9,2 miljard aan orders. Maar analisten hadden op €5 miljard gehoopt en dat is dit niet.

CFO Roger Dassen zei in een toelichting dat de orderinstroom van ASML volatiel is, maar wees er ook op dat de instroom in de afgelopen twee kwartalen in totaal bijna €13 miljard was. Of beleggers hier genoegen mee nemen, gaan we vandaag zien.

Voor het lopende tweede kwartaal zei ASML vanochtend te rekenen op een omzet van €5,7 tot €6,2 miljard en een brutomarge van 50 tot 51%. En voor heel 2024 verwacht ASML nog altijd een omzet gelijk aan die in 2023 (€27,6 miljard). Topman Peter Wennink had al eerder aangegeven dat 2024 een overgangsjaar zou worden en dat de groei volgend jaar kan versnellen.

Afscheid Peter Wennink

Dit was vandaag ook het laatste wapenfeit van CEO Peter Wennink, die volgende week het stokje overdraagt aan de Fransman Christophe Fouquet.

Wennink kwam al aan boord bij ASML in 1999 en staat daar sinds 1 juli 2013 aan het roer. In die ruim tien jaar heeft hij ASML op de kaart gezet als een onmisbare speler in de chipindustrie. Vorige week werd Wennink benoemd tot 'Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau'. Premier Mark Rutte, die de onderscheiding uit naam van de Koning uitreikte, was lovend:

Vandaag had ik de eer Peter Wennink, CEO van ASML, een Koninklijke Onderscheiding (Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau) uit te reiken.



Sinds Peter Wennink in 2013 aantrad is ASML uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende en innovatieve technologieconcerns ter… pic.twitter.com/puQhebZLAT — Mark Rutte (@MinPres) April 10, 2024

Ook aandeelhouders kunnen met genoegen terugkijken op het tijdperk-Wennink. Bij zijn aantreden moest u voor een aandeel ASML €60,74 neertellen. Nu staat er €913,40 op de borden: een rendement van 1.403%. Natuurlijk zijn dat niet uitsluitend de verdiensten van Wennink en speelt ook de markt het bedrijf in de kaart. Maar niettemin een knappe prestatie hoe hij dit bedrijf uit Veldhoven heeft uitgebouwd.

Just Eat Takeaway: minder orders, maar outlook blijft staan

Dan hier de cijfertabel van Just Eat Takeaway (JET) waar niet heel veel cijfers op staan. De maaltijdbezorger zag het aantal orders met 6% dalen tot 214 miljoen. Ook de brutotransactiewaarde daalde: met 2% tot €6,55 miljard. De cijfers komen iets lager uit dan de analistenconsensus.

Noord-Amerika drukte op de resultaten. Exclusief deze regio, waar JET met Grubhub actief is, daalde het aantal orders met 3% en steeg de brutotransactiewaarde juist met 3%.

Ondanks de licht tegenvallende resultaten handhaaft Just Eat Takeaway de outlook voor heel 2024. Dat betekent dat het concern mikt op een groei van de brutotransactiewaarde, exclusief Noord-Amerika, van 2 tot 6%. De vrije kasstroom moet positief zijn en de aangepaste EBITDA moet uitkomen op zo'n €450 miljoen.

De maaltijdbezorger kondigde gisteren overigens aan de stekker te trekken uit alle activiteiten in Nieuw-Zeeland. JET wil het bedrijf efficiënter maken en zich meer richten op het opbouwen van een duurzaam, winstgevend merk.

IEX sprak onlangs uitgebreid met CEO Jitse Groen. Hierin gaf hij onder andere aan dat hij de beurskoers te laag vindt en dat hij het ondernemingsklimaat in Nederland 'slecht' vindt. Ook gaat hij in op de zogeheten 'fee caps' in de VS. Dit interview kunt u hier teruglezen.

TomTom schrijft rode cijfers

TomTom is in het eerste kwartaal net in de rode cijfers uitgekomen, maar het verlies was wel kleiner dan vorig kwartaal. De omzet daalde met 1% ten opzichte van een jaar eerder en kwam uit op €139,3 miljoen. Het nettoresultaat was €4,9 miljoen negatief.

Analisten hadden op een wat hogere omzet gerekend (€144 miljoen) en een lager nettoverlies (van €1 miljoen). Dit viel dus wat tegen.

CM.com behaalt positieve EBITDA

CM.com behaalde heeft in het eerste kwartaal een positieve EBITDA op een lagere omzet. De omzet over de eerste drie maanden van 2024 kwam uit op €63,5 miljoen en dat is 11% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Het concern maakte verder een EBITDA bekend van €2,4 miljoen, waar dat een jaar eerder nog €2,5 miljoen negatief was.



De brutowinst daalde op jaarbasis met 3,2% naar €19,5 miljoen en de winstmarge verbeterde van 26,5% in Q1 2023 naar 30,8%.

Weinig beweging in Azië

In Azië was weinig beweging vannacht en de beweging díe er was, was niet zo eenduidig. Er waren geen duidelijke triggers te vinden die de markt hoger konden zetten.

Behalve misschien in China. Daar werden dinsdag wisselende macro-economische cijfers bekend gemaakt: een hogere economische groei dan verwacht, maar tegenvallende detailhandelsverkopen en een teleurstellende industriële productie. Het hangt bij dit soort cijfers van af wat zwaarder weegt: de bevestiging dat de economie nog niet erg goed op stoom komt of de verwachting dat Beijing maatregelen zal nemen om de economische groei aan te zwengelen. Vannacht leek het glas halfvol.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.30 uur:

Nikkei 225: -0,4%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,4%

Hang Seng (Hongkong): -0,4%

Kospi (Zuid-Korea): +0,1%

Techaandelen lagen er over het algemeen zwak bij

Samsung -1%

Alibaba: -1,5%

Baidu: -1,7%

Prosus-deelneming Tencent: +2%

TSMC: -2,2%

Verdeeldheid op Wall Street

Wall Street had dinsdag moeite om richting te kiezen en uiteindelijk zijn de belangrijkste indices ook verdeeld gesloten:

S&P 500: -0,2%

Dow Jones-index: +0,2%

Nasdaq: -0,2%

Fed-voorzitter Jerome Powell toonde zich in een paneldiscussie redelijk 'hawkish'. Hij herhaalde dat de Fed meer vertrouwen moet hebben dat de inflatie duurzaam op weg is naar de gewenste 2% voordat de rente omlaag kan. De huidige inflatiecijfers geven dat vertrouwen in elk geval níet. Maar dit had hij natuurlijk al vaker gezegd en ditmaal lieten de markten het gelaten over zich heen komen.

Cijfers wisselend ontvangen

Er werd een stortvloed aan cijfers gepubliceerd en deze werden wisselend ontvangen. UnitedHealth mocht 5% koerswinst bijschrijven omdat de zorgverzekeraar resultaten kon overleggen die beter waren dan verwacht, ondanks een cyberaanval die het bedrijf waarschijnlijk zo'n $1,6 miljard heeft gekost. Het bedrijf handhaafde bovendien de prognose.

Ook de cijfers van Morgan Stanley (+2,5%) werden met enthousiasme onthaald. Ook deze waren beter dan verwacht, met dank aan een stevige groei van het beheerd vermogen. Bank of America meldde dat de winst was gedaald en werd hiervoor afgestraft met een koersdaling van 3,5%. Ook branchegenoot BNY Melon verloor 2%, ondanks cijfers die de marktverwachtingen overtroffen.

Johnson & Johnson zag de resultaten stijgen en scherpte de prognose aan, maar moest toch 2,1% prijsgeven. Waarschijnlijk is een tegenvallende omzet de boosdoener.

Na sluiting van Wall Street kwam United Airlines door met cijfers. Ook deze waren beter dan verwacht. In de nabeurshandel schoot de koers met 5,2% omhoog.

Harde klappen voor Trump Media & Technology Group

Voor Trump Media & Technology Group is dit een ronduit beroerde week. Maandag kelderde de koers al met 18% nadat het bedrijf 146 miljoen aandelen had aangemeld. Deze kunnen mogelijk in een later stadium worden verkocht en door dat vooruitzicht renden beleggers naar de uitgang. Gisteravond gleed de koers met nog eens 14% onderuit, nadat het bedrijf de lancering van een nieuw streamingplatform had aangekondigd.

Tesla bevestigde dat 10% van het personeel naar huis moet en zag de koers met 2,7% dalen. YTD is de koers al met 36,8% gekelderd.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een verdeelde opening tegemoet.

Azië lag er verdeeld bij.

De paniekbarometer, de CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) daalt ietsje naar 18,40, maar ligt wel in de buurt van de kritieke grens van 20. Technisch analist Royce Tostrams staat vandaag stil bij de Europese VIX.

De euro ligt nog in dromeland en noteert 1,0618 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat nu op 2,74% en de Amerikaanse tienjaars is verder opgelopen naar 4,67%.

De goudprijs loopt ditmaal iets terug. Voor een troy ounce moet u $2.379,82 neertellen.

De olieprijzen dalen met zo'n 0,5%. Voor een vat WTI betaalt u nu $84,31. Een vat Brent-olie uit de Noordzee kost nu $89,46.

De bitcoinkoers neemt de lift naar beneden en staat nu 0,6% lager op $63.796.

De AEX opent naar verwachting 0,5% lager.

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Jefferies zet AkzoNobel op de Kooplijst. En Evercore trekt nog even snel het koersdoel van ASML flink op aan de vooravond van de cijferpublicatie:

ASML: naar €1.085 van €675 en kopen - Evercore Partners

Just Eat Takeaway: naar €17,25 van € 17,53 en houden - JPMorgan

ING: naar €17,50 van €16,50 en kopen - Berenberg

AkzoNobel: naar €79 van €72 en advies omhoog van houden naar kopen - Jefferies

Agenda: koelt Europese inflatie voldoende af?

De cijfers van ASML, Just Eat Takeaway, TomTom en CM.com heeft u al gezien. Daarmee hebben we het belangrijkste van vandaag wel gehad.

In de VS opent Abbott Laboratories na de lunch de boeken over het eerste kwartaal en na sluiting van Wall Street volgt Alcoa.

Verder verschijnen er wat macro-economische cijfers, waaronder de inflatie in de eurozone. Heel spannend is dat laatste cijfer niet, want er waren al voorlopige cijfers bekend gemaakt. Deze duidden op een verdere afkoeling. De inflatie daalde in maart naar 2,4% op jaarbasis, tegen 2,6% de maand ervoor:

De kerninflatie (zonder de prijzen van voedingsmiddelen en energie) kwam uit op 2,9%, tegen 3,1% in februari. Als die sterke daling wordt bevestigd, geeft dat de ECB munitie om de rente later dit voorjaar te verhogen verlagen.

Mochten de definitieve cijfers afwijken van de eerdere meting, dan kan dat een marktreactie veroorzaken. Anders zullen beleggers het voor kennisgeving aannemen.

Als we de Europese en Amerikaanse cijfers naast elkaar leggen, zien we dat het hier de goede kant op gaat, terwijl de VS blijft worstelen met de laatste meters (de blauwe lijn is de inflatie in de eurozone en de grijze het Amerikaanse cijfer)



Hierbij de agenda voor de rest van de dag:

11:00 Inflatie - Maart (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers eerste kwartaal (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

22:00 Alcoa - Cijfers eerste kwartaal (VS)

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!