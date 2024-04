Beursblik: ING verlaagt koersdoel TomTom Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor TomTom verlaagd van 7,50 naar 6,00 euro, maar met handhaving van het Houden advies. Dit bleek maandag uit een analistenrapport van de bank. Volgens ING vielen de recente kwartaalresultaten niet mee, met een omzet die 3 procent lager uitviel dan verwacht en een 3 miljoen euro lagere EBITDA. Zowel bij de divisie Automotive als bij Enterprise daalde de omzet met ongeveer 5 procent op jaarbasis, terwijl ING en de consensus verwachtten dat dit vlak zou zijn. TomTom werd beïnvloed door de uitfasering van oudere versies van contracten en een lagere autoproductie bij haar klanten ten opzichte van de markt. ING verwacht wel dat deze trend in de loop van 2024 zal verbeteren. De analisten van de bank zien momenteel een binaire uitkomst voor de beleggingscasus voor TomTom. Het bedrijf zelf benadrukt de commerciële tractie met het nieuwe Orbis-kaartenplatform, maar daar ziet ING nog weinig tastbaar bewijs van. Gezien de hoge vaste kostenbasis en de bijbehorende hoge operationele hefboomwerking, is deze commerciële tractie essentieel en maakt het verschil tussen lage of hoge groei en het genereren van cash, aldus ING. TomTom herhaalde afgelopen week de doelstelling om in 2025 een omzet van 600 miljoen euro met Location Technology te realiseren. De vrije kasstroom zou dan op 10 procent van de groepsomzet uitkomen. De analisten van ING zijn van mening dat dit te ambitieus is. Ze verlaagden dan ook de taxaties voor de EBITDA voor de periode 2024 tot en met 2026. Het aandeel TomTom daalde maandagochtend 2,5 procent naar 5,56 euro. info@abmfn.nl

