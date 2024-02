Beursblik: winst TomTom onderliggend meevallend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft een wat teleurstellende omzet laten zien, maar de winstgevendheid viel onderliggend wel mee. Dit stelde analist Wim Gille van ABN AMRO Oddo vrijdag in een rapport. TomTom boekte voor 10,5 miljoen euro aan eenmalige kosten, en indien hiervoor wordt gecorrigeerd, dan is de onderliggende 'geschoonde' aangepaste EBITDA een stuk beter dan voorzien, aldus Gille. Positief is verder volgens de analist dat de orderportefeuille voor Automotive met 100 miljoen euro aandikte tot een record van 2,5 miljard euro. Voor 2024 zei CEO Harold Goddijn "voorzichtig optimistisch" te zijn. De omzet komt vermoedelijk uit tussen de 570 en 610 miljoen euro. Daaraan zal Location Technology 490 tot 520 miljoen euro bijdragen. TomTom rekent verder op een rendement op de vrije kasstroom van meer dan 5 procent. TomTom herhaalde vrijdag de doelstelling om in 2025 een omzet van 600 miljoen euro met Location Technology te realiseren. De vrije kasstroom moet dan op 10 procent van de groepsomzet uitkomen. Al met al verwacht Gille niet dat de analistenconsensus voor 2024 veel zal veranderen na de kwartaalcijfers van TomTom. De analist blijft bij zijn Outperform advies met een koersdoel van 11,00 euro. Het aandeel TomTom steeg vrijdag met 6,4 procent naar 6,70 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.