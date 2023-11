De HAE markt is een turbulente markt met op de profylactische tak meerdere spelers die de taart verdelen.

Op de on-demand tak neemt Ruconest een steeds groter deel voor zijn rekening. Deze tak is kleiner geworden naar mate meer patiënten over gaan naar profylaxe, echter zal deze nooit verdwijnen i.v.m. doorbraak aanvallen.



Kalvista is bezig met een KONFIDENT fase 3 studie voor seberalstat (KVD900). Een on demand middel die oraal wordt toegediend.

Of dit een bedreiging vormt voor Ruconest? Ongetwijfeld gaat het, indien goed gekeurd, een stuk taart snoepen op de HAE acuut markt, alleen al door het gebruiksgemak.



Moeten we daar bang voor zijn? Kunnen we uren over discussiëren.

Kalvista is een beursgenoteerd bedrijf met een product in de eindfase. Dit biedt voor de belegger natuurlijk ook kansen.

Vroeg ik me af: Wij, als HAE deskundigen (een schouderklopje), denken de HAE markt te kennen. Dus waarom niet profiteren van deze mogelijke kans maar blijven hangen in negativiteit of in strijdvaardigheid. Een en-en is ook een optie, spreiden schijnt zelfs aanbevolen te worden door "deskundigen". Spreiden in kansen is mijn inziens positief en risico verlagend.



Kansen met Kalvista.

- enige on demand middel in pil-vorm

- mooie resultaten fase 2 geven vertrouwen voor fase 3 en goedkeuring, is mijn mening

- zit in eind fase 3 ( Q4 2023 word de afronding verwacht)

- aanvraag goedkeuring eerste helft 2024 (dat is vlot, het is al bijna 2024).



Risico's met Kalvista.

- Cashburn Q2 ongeveer 25 miljoen dollar ( ongeveer nog 123 miljoen dollar in kas). Er zal nog geld moeten worden opgehaald

- Studie resultaten kunnen tegenvallen, goedkeurig door FDA is nooit een zekerheid

- Fase 2 resultaat 72% effectief. Voor een on demand vind ik dit persoonlijk niet voldoende. Bij een doorbraak aanval lijkt me en grotere zekerheid gewenst



Bij goede fase drie resultaten verwacht ik een koerssprong ( bij de resultaten van fase 2 ging de koerd van 15 naar 45 dollar),

Bij aanvraag goedkeuring en bij goedkeuring verwacht ik nogmaals een koerssprong.

Hoe Kalvista sebestralstat in de markt gaat zetten is mij nog een vraagreken. Gaan ze zelf een verkoopkanaal opzetten, besteden ze het uit, een uit-licensering of verkopen ze de boel? Dat moet nog blijken.



Disclaimer: Ik ga zeker een plukje Kalvista oppakken naast mijn Pharming portefeuille