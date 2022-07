Aandeel Fugro AEX:FUR.NL, NL00150003E1

zegt in feite ook iets over de beursgenoteerde onderneming..

Ergo: Voorkennis!!!!!!!!!

Beste Mark,Kort door de bocht, wat denk je wat je aandeelhouders gaan doen, als de CEO van een grote beursgenoteerde onderneming zoals Fugro haar eigen aandelen weggeeft met 6% korting op de laatst genoteerde koers..Klaarblijkelijk, zo redeneren uiteraard de grotere institutionele beleggers met diepe zakken zoals pensioenfondsen,Exact gelijk Nina Brink. WOL(World Online) ging voor € 42,00 naar de beurs, eerder die week eerder had Mevrouw Brink een groot percentage van haar stukken voor € 7 in een paar OTC-deals verkocht aan een paar grote investeerders.."Aha", zeiden de grotere VS-beleggers die ingeschreven hadden op de IPO €42, toen ze hiervan leerden, "mevrouw Brink vind haar eigen stukken maar 7 waard en verkoopt snel pré-IPO, zij weet vast meer, anders zou ze niet met een dergelijke discount verkopen.."De rest is history.. Kelderen harder dan de Titanic in 1912 deed..!Met alle respect maar hoe dom kun je zijn? Man man, Ok Heine weet alles van bodemonderzoek af en hoe verse klanten aan te boren.. Maar dit is wel heel erg jammer.. Prachtige Q-cijfers, beter dan de consensus, dikke winsten, een gevulde orderportefeuille, en allemaal verkwanseld door dit ongelukkige verhaal..10 miljoen stukken GVD! ja een lockup tot 28e.. Maar de aandeelhouders die meegedaan hebben, hádden al stukken en hebben die nu al winst genomen en gedumpt voor een stuk(je)..We staan nu 5% lager, bijna op die 11.25 met 600K volume, betekend dat er 300K stukken verkocht zijn. Op 10 mihoen, betekend 300 dagen koersdruk voordat de markt al die stukken geabsorbeerd heeft..Ik denk dat CEO Mark Heine door de uitgevende instellingen, de zakenbanken(die altijd miljoenen verdienen aan dit soort emissies) te pakken is genomen..(niet voor Fugro, maar wel voor de uitgevende banken....maar die domme aandeelhouders, zeker de kleinere waren al buitenspel gezet door deze insider OTC-transacties met een dikke korting voor de onderschrijvers..(Dit zou trouwens eigenlijk verboden moeten worden, beetje de standaard aandeelhouder buiten spel zetten, door buiten de reguliere beurshandel om, enorme hoeveelheden aandelen te verkopen met dikke kortingen in een paar OTC-deals, alleen maar omdat het om een wat groter volume gaat.. WIs gewoon idioot oneerlijk voor elke (particuliere) aandeelhouder in Nederland! AFM en VEB, neem hier actie tegen. Level playingfield voor iedereen toch!? of niet.. Moet je het gewoon eerlijk zeggen, dan stop ik direct met beleggen, F*ckers!!Is in feite ook een vorm van voorkennis, want die pre-plaatsing met een bepaalde koers en dito kortingBovenstaande casus isin het handboek van elke emissie begeleidende zakenbank: "hoe verdien ik waanzinnig veel pecunia aan commissiekosten en naai ik de private investeerder voor een emissie, (en de beursgenoteerde onderneming, in dit geval Furgo, want koers en reputatieschade, but who cares..)Mmm, zeggen de emissie begeleidende banken dan, private handelaren hadden dit geintje toch sneller door dan verwacht en kopen niet of onvoldoende.., da's wel heel snel en beetje pijnlijk opvallend dat dit compleet mislukt is, in feite ook voor onderschrijvers emissie, want die 11.25 gaan we natuurlijk niet heel hard meer voorbij.., weet je wat, we bellen wat bevriende analisten op en laten we ze PB-tje plaatsen, uurtje in reguliere beurstijd..Misschien trappen er nog wat particulieren in kunnen we onze klanten, kunnen de onderschrijvers emissie nog mooi wat aandelen over hun koppen laten uitschijten.. Dit is hoe dit geintje werkt..